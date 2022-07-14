نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Gta 5 Grand Theft Auto v للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta 5 من أشهر ألعاب الجريمة والأكشن الإلكترونية في العالم حيث وصلت قاعدة مستخدميها إلى أكثر من 10 مليون شخص جاتا 5 تحاكي فترة العصابات والمافيا في الولايات المتحدة الأمريكة خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ومازال هذا العدد في تزايد يوم بعد يومًا خاصًا من إطلاق التحديثات الجديدة التي توفرها الشركة المطورة روكستار، سواء لأجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف المحمولة هي الإصدار الخامس من السلسة فقد سبقها جراند ثيفت أوتو سان اندرياس ولحقها جراند ثيفت أوتو فايس سيتي التي حققت أعلي مبيعات في تاريخ العاب جاتا، وفيما يلي سنعرض لكم أبرز المعلومات المتعلقة وطريقة تحميل GTA v علي الموبيلات بخطوات بسيطة..

لعبة Gta 5

تدور أحداث اللعبة حول 3 مجرمين وهو تريفور، مايكل، فرانكلين، يقوم مايكل في البداية بسرقة أحد البنوك، بينما يعمل تريفو بالهرب بالمخدرات والسجائر وغيرها من الأشياء الممنوعة، أما عن فرانكلين فيقوم بأعمال السطو بالشوارع.

بعدها يقوم هؤلاء المجرمين بالإجتماع لتشكيل عصابة لتنفيذ الأعمال الإجرامية والهروب من رجال الشرطة، وخلال الهروب يستمعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة من غابات كثيفة وجبال وأنهار وشوارع، كما يمكنهم تسلق الجبال والجري والغوص في البحار والقيام بالعديد من النشاطات الممتعة.

كذلك سوف تتمكن من محاكاة أحد تلك الشخصيات الثلاثة والتبديل بينهم بكل حرية، للسير في الشوارع و تجربة مجموعة متنوعة من السيارات والدراجات النارية والاستمتاع بالمغامرات الشيقة داخل مدينة نيويورك.

مميزات Grand Theft Auto v

تأتي اللعبة بالعديد من المزايا الرائعة، مثل:

مجانية تمامًا فلن تحتاج إلى شرائها ودفع أي مقابل مادي للحصول عليها.

تأتي بجودة رسومات ثلاثية الأبعاد تمكن من الغوص في هذا العالم الإفتراضي.

تدعم الكثير من الأجهزة سواء البلايستيشن، أجهزة الكمبيوتر، الهواتف الذكية.

تمكنك من ممارسة الكثير من النشاطات مثل ممارسة الرياضة، ركوب السيارات، تسلق الجبال.

تمكنك من الإستمتاع بسلسلة ضخمة من المهام.

تحتوي على تأثيرات صوتية ومرئية عالية الجودة.

مناسبة لجميع الفئات العمرية بداية من 14 عام.

تحتوي على نظام تحكم بسيطة للغاية لا يحتاج إلى أي خبرة.

طريقة تحميل Gta 5 للجوالات