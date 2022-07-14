نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع الاشعار الفصلي في نظام نور 1443 noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكي يتمكن الطلاب من أن يعرفوا درجاتهم بعد الانتهاء من الترم وتأدية الاختبارات، فلا بد من اتباع الاشعار الفصلي، فالمعروف دائماً أن المدارس عادة ترصد الدرجات عبر نظام نور وفقاً لتعليمات وزارة التعليم، ولذلك يكثر السؤال عن كيف اطلع الاشعار الفصلي 1443 وهذا ما سنقوم بتوضيحه إليكم.

كيف اطلع الاشعار الفصلي 1443

بإمكان الطلاب داخل السعودية أن يستخرجوا الإشعار الفصلي لهذا العام، وإليكم طريقة استخراجه وهو كالآتي:

عليك أن تنتقل لنظام نور الإلكتروني.

تكتب اسم المستخدم التابع لحساب الطالب بالمكان المخصص له.

تدخل كلمة السر وتكتب رمز التحقق الذي سيظهر أمامك بصورة.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تقوم بالضغط على كلمة التقارير المتواجدة بالجزء الأيمن من الشاشة.

تختار بعدها الإشعار الفصلي المتواجد بالتقارير الأخرى.

تدخل البيانات المطلوبة وتضغط على خانة بحث.

تطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالإشعار الفصلي وتقوم بطباعته.

الإشعار الفصلي للطلاب بالسعودية

إن الإشعار الفصلي للطلاب بالسعودية يحتوي على الدراجات الخاصة بكافة المقررات التي تضاف للمعدل النهائي للفصل الدراسي، ويتم استخراج الإشعار الإلكتروني دون أن تحتاج لزيارة المدرسة بالشكل الشخصي، كما أن وزارة التعليم تعلن عن النتائج وكذلك الإشعارات الفصلية بنظام نور وأيضاً بمنصة مدرستي.

استخراج شهادة الطالب عبر نظام نور

على الطلاب أن يقوموا باتباع الخطوات التي تلزم لذلك عند الحاجة لاستخراج النتائج عبر نظام نور بعد نسيان كلمة السر، وإليكم كيفية استخراج الشهادة وهي كالآتي:

تذهب لنظام نور الإلكتروني.

تضغط على كلمة السر المتواجدة بالواجهة.

تدخل رقم الهوية وتكتب رمز التحقق.

تضغط على خانة التالي وتختار استعادة رقم الهاتف.

تدخل رقم الهاتف وتضغط فوق زر الإرسال

تجري التحقق وتنشئ كلمة السر الجديدة ثم تؤكدها.

تضغط على خانة الحفظ ذو اللون الأخضر.

ترجع بعد ذلك صفحة التسجيل لدخول نظام نور.

تكتب اسم المستخدم وتدخل كلمة السر الجديدة.

تدخل رمز التحقق وتضغط على خانة تسجيل الدخول.

تنقر فوق التقارير المتواجدة بالجانب الأيمن من الشاشة.

تختار بعدها الإشعار الفصلي المتواجد بالتقارير الأخرى.

تطلع على تفاصيل الشهادة وتقوم بطباعتها عند رغبتك في ذلك.

رابط نظام نور

لكي تستطيع أن تستخدم الخدمات التابعة لنظام نور فعليك أن تنتقل للنظام عن طريق استخدام الرابط وتستخرج النتائج بعد التسجيل للدخول بحساب الطالب أو حتى حساب ولي الأمر، أبو مجرد دخولك بإمكانك استخدام الشيء الذي تريده بالمنصة عن طريق اتباع التعليمات.