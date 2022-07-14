نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير Free Fire حديثة 2022 غير مستعملة كودات تعمل 100% من Garena في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات لشحن اكواد فري فاير والحصول أيضا علي أحدث كودات فري فاير 2022 غير مستعملة ومحدثة اليوم من موقع قارينا الرسمي، تعتبر عملية شحن كود Free Fire وأحدث الاكواد الخاصة باللعبة عملية لا غنى عنها لكل لاعب، وذلك لما يؤدى إليه هذا الشحن من تمكين اللاعب الدخول الى متجر اللعبة وشراء السلاح اللازم للحرب التي تدور بينه وبين عدد 50 من اللاعبين يتم إنزالهم في جزيرة واحدة والبقاء للأقوى في هذه الجزيرة، حيث أن الحرب هي المتحكم في استمرار اللعبة والوقوف حيا بعد موت الباقي هو رمز الفوز.
اكواد فري فاير
من خلال موقع قارينا فري فاير يتمكن اللاعب من شحن الجواهر والبدء الفوري في شراء كافة ما يحلو له من المتجر، اذا يمكن شراء أدوات ماكياج، وسلاح مدمر، بالإضافة الى ملابس عديدة لشخصيات اللعب، وغير ذلك كثير مما يمتلئ به متجر اللعبة، كما يمكن أيضا عبر جارينا استبدال الكود والوصول الى الهدايا.
اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل
الحصول على الاكواد ليس بالشيء البسيط، حيث يوجد العديد من اكواد فري فاير في بعض المواقع، ولكن لا تنطبق على اي منها المزايا المطلوبة في هذه الكودات، اذا يجب أن يتميز الكود بعدم الاستعمال والحداثة كي يقوم بالغرض منه وهو الاسترداد والحصول على الهدايا المتمثلة في أشياء كثيرة، ويكون لكل كود هدايا خاصة به من سلاح ورقصات وسكنات، بخلاف الملابس وشخصيات اللعب، ومن تلك الكودات:
|كود كريستيانو FLYA PTBR ECXL
|ثم كود إلغاء الحظر HGKA SSLU EVBS
|كود آلاف الجواهر HPZA MSAU EJSX
|ثم كود استرجاع فري فاير SSPA SKUU ABMA
موقع استبدال كود فري فاير Garena
منذ نشأة لعبة Free Fire والموقع الرسمي لها هو موقع Garena، حيث يمثل هذا الموقع المشار إليه موقع الشركة المنفذة للعبة والتي تعمل في صدد التحديث من تفاصيلها من أن الى اخر، وعند استبدال الكود والوصول الى الجائزة على اللاعب التسجيل في جارينا وكتابة الكود المستبدل، ومن هذه الكودات مايلي:
|كود استعادة لعبة فري فاير Y7PS 1HR6 23H4
|ثم كود سكار تيتان D33S D5D4 D4G1
|كود فاير باس X90B 1SD6 WSFW
|كود رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1
|ثم كود رقصة القلب ZIKS IET6 43S1
|ثم كود حديث غير مستعمل G4D1 126E 4D55
شحن كود فري فاير
يحتاج شحن اللعبة الى دخول موقع Garena إلكترونيا من الهاتف المحمول ثم إتباع الخطوات التالية:
- بعد تسجيل الدخول يعمد اللاعب من اجل الشحن الى الدخول في تعبئة البيانات.
- ثم يكتب اللاعب المعلومات المطلوبة منه في الأماكن الصحيحة لكل منها.
- يمكن للاعب ربط حسابه باللعبة بحساب الفيس بوك الخاص به.
- ثم كتابة الايدي وهو من الأمور الهامة لشحن اللعبة بنجاح وبصورة فورية.
- ومن ثم على اللاعب تحديد الجواهر ووسيلة شرائها والعمل على تنفيذ الشراء.
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