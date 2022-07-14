رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443 الكليات العسكرية afca.mod.gov.sa هنا الشروط

ننشر لكم عبر موقعكم ثقفني رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443 للتسجيل في الكليات العسكرية، فقد تم فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة للتقديم في الكليات العسكرية وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من جانب الوزارة. والتي سوف نوضحها لكم خلال هذا المقال، وعلى من يرغب في التقديم تجهيز المستندات المطلوبة وقراءة شروط وتعليمات التسجيل جيداً قبل البدء في التسجيل، كما يجب اختيار وتحديد الرغبات بعناية قبل إرسال الطلب، وسيتم التسجيل في الكليات العسكرية للثانوية إلكترونياً من خلال رابط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa.

رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443

التسجيل في الكليات العسكرية لحملة الثانوية يكون بطريقة إلكترونية. فقد وفرت وزارة الدفاع رابط يتم من خلاله التقديم وهو رابط بوابة القبول الموحد. لكن طريقة وكيفية التسجيل سوف نوضحها في الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة الدفاع my.gov.sa والنقر على أيقونة بوابة القبول الموحد.

أو الدخول بشكل مباشر على بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa.

اختيار أيقونة “تقديم الثانوي” والنقر عليه.

ملئ جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات والضغط على زر إرسال.

شروط التسجيل في الكليات العسكرية للثانوية

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في الخارج وهو في خدمة المملكة. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون متزوج ولا يزيد العمر عن 22 ولا يقل عن 17عام. لا تقل النسبة المئوية في شهادة الثانوية عن 80% للتخصص العلمي. اجتيازه لاختبار القدرات ويجب ألا تقل النسبة عن 60%. اجتياز الاختبار التحصيلي ولا تقل الدرجة عن 60%. أن يكون قد أدى اختبار الكفايات. أن يجتاز الفحص الطبي الأولي والنهائي وكذلك المقابلة الشخصية. تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى 165سم*55كجم – والحد الأعلى 188سم*95كجم. الكشف الطبي يجب أن يكون عن طريق اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية للقبول. أن يجتاز اختبار اللياقة والقدرات الخاصة وفق الاختبارات الخاصة بكل كلية.

موعد التقديم

التقديم الخميس 15\12\1443 الموافق 14\07\2022. ولا يقبل التسجيل قبل أو بعد هذا الموعد.

مزايا التسجيل والالتحاق بالكليات العسكرية

النفقات الدراسية والملابس بالإضافة إلى الطعام والعلاج كل هذا وأكثر على نفقة الكلية العسكرية. بالإضافة إلى منح الطالب مكافآت عن مدة الدراسة. ومدة الدراسة ثلاث سنوات مقسمة على فصلين لكل سنة دراسية.