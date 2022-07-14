moed.gov.sy الآن استعلام نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب والاسم ثلاثي 2022

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عمر شويل - جدة استعلام نتائج التاسع سوريا بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الصف التاسع الأساسي في سوريا يوم الاربعاء الموافق 15 يونيو 2022، قد انطلقت أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في كافة مراكز التصحيح المعدة من قبل الوزارة، وجميع الطلاب الآن في انتظار الإعلان عن نتائجهم حيث صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتائج التاسع في سوريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

استعلام نتائج التاسع سوريا

يترقب جميع طلاب الصف التاسع في سوريا إعلان موقع وزارة التربية والتعليم عن النتائج، خصوصاً أنه قد تم الإعلان عن نتائج البكالوريا قبل عيد الأضحى المبارك وقد صرحت وزارة التربية والتعليم السورية أنه سيتم الإعلان عن النتائج قريباً بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حيث يستعد أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي لمعرفة نتائجهم.

وكان وزير التربية والتعليم السوري قد تفقد لجان امتحانات التعليم الأساسي للتأكد من جودة العملية الامتحانية، لضمان حصول كل طالب على حقه في نتائج الصف التاسع سوريا 2022 وقد أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الشديد على حصول كل طالب على حقه بشكل كبير عند إعلان النتائج.

اعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2022

من المتوقع ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا من خلال رقم الاكتتاب على موقع وزارة التربيه والتعليم يوم السبت أو الأحد المقبل، حيث أنه من المترقب أن تعلن وزارة التربية والتعليم السورية نتائج الصف التاسع من خلال مؤتمر صحفي، وذلك عقب قيام وزير التربية والتعليم السوري باعتماد النتائج للتعليم الأساسي لكل الطلاب، ويوجد توقعات بارتفاع نسبة النجاح الخاصة بالطلاب لعام 2022 فيما يخص نتائج التاسع سوريا لجميع الطلاب.

طريقة الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم السورية رابط للاستعلام عن نتائج الصف التاسع وذلك للتسهيل على الطلاب الحصول على نتائجهم، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السوري عن طريق الرابط وزارة التربية السورية ثم اختيار المحافظه التابع لها الطالب، وإدخال رقم الاكتتاب، ثم الضغط على مربع البحث ستظهر نتيجة الطالب مباشره فور الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.