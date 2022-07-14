باقي خمسة أيام على إنتهاء أقوى عروض أسواق العثيم بالسعودية على جميع المنتجات تخفيضات لا تفوتكم

تعتبر العثيم من أشهر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن اهم ما يميزها العروض والخصومات التي توفرها إلى كافة عملائها، وبسبب عيد الأضحى المبارك ازدادت العروض التي توفرها العثيم إلى كافة عملائها والعروض المقدمة من العثيم الآن حاملة عنوان” فرحة العيد بعروضنا تزيد” ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

تعتبر العثيم واحدة من أشهر المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف منتجاتها سواء كانت مواد غذائية أو منتجات صحة وجمال أو مشويات أو حلويات بالإضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل مع كافة مستلزمات الطفل كما أن العثيم بها قسم خاص بالأجهزة الكهربائية وإليكم في السطور الآتية عروض العثيم الخاصة بشهر يوليو.

عروض وتخفيضات العثيم بالسعودية

يصل كيلو العنب بالمملكة العربية السعودية وسعره هو 5.95 ريال سعودي. كما يتوفر لدى العثيم عرض على الكمثرى روز ويصل سعر الكيلو إلى 7.95 ريال سعودي. يوجد لدى العثيم أيضًا عرض على البطيخ ويصل سعر الكيلو إلى 1.75 ريال سعودي. كما يتوفر عرض على الخوص السكر ويصل سعر العلبة إلى 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم على المخبوزات

وحرصت أسواق العثيم أيضًا على أن توفر عرض على المخبوزات نظرًا لإقبال الكثير من العملاء على شرائها وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض العثيم على المخبوزات:

يشتمل العرض على بسكويت جوز الهند فيتوفر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي. كما يحتوي على برازق ويصل سعر الكيلو إلى 24.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على كعك سادة ويصل سعر الكيلو إلى 24.95 ريال سعوي بدلًا من 29.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على روز حلا جوز الهند ويصل سعر الكيلو إلى 29.95 ريال سعودي بدلًا من السعر الحقيقي وهو 34.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على زود غريبة مشكلة متوفرة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بالمملكة العربية السعودية

يشتمل العرض على الكثير من المنتجات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي: