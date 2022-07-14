“برقم الاكتتاب” كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا  2022 (دمشق- حلب) المحافظات السورية عبر موقع وزارة التربية نتائج الامتحانات 2022 في سوريا 

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 ، قد أصبحت نتائج طلاب التاسع سوريا متصدرة نتائج البحث مؤخرًا نظرًا لقرب موعد ظهور النتيجة والتي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، وقد قامت وزارة التربية الخاصة بسوريا أخبار بشأن عدم انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة التي من بعدها سوف يتم رصد درجات الطلاب ومن ثم سوف يتم الإعلان عن النتيجة ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية السورية قد قامت بالإعلان عن نتيجة البكالوريا لعام 2022 بالإضافة إلى أنها أعلنت أيضًا عن نتيجة التاسع والإعدادية الشرعية لعام 2022 في سوريا، ويتنبأ الكثير من الناس عن إعلان النتيجة بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك ، ونهتم في مقالنا أن نوضح كافة التفاصيل التي تخص كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا لعام 2022.

الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا

يظل طلاب التعليم الأساسي في سوريا في حالة من الترقب ينتظرون موعد ظهور نتيجة التاسع سوريا لهذا العام الدراسي وذلك بالنسبة لطلاب كافة محافظات سوريا مثل محافظة دمشق، محافظة حلب، محافظة الحسكة، محافظة حمص، محافظة السويداء، محافظة دير الزور، محافظة الرقة ومحافظة درعا، ومن المفترض أنه بمجرد الانتهاء من اعتماد النتيجة إلى أنه سوف يتم رفعها بشكل إلكتروني ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة من خلال خطوات بسيطة سوف نقوم بتوضيحها في السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022

يمكن لأي طالب أن يقوم بالاستعلام عن نتيجته من خلال القيام بخمس خطوات بسيطة سوف نوضحها فيما يلي:

يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية https://moed.gov.sy/.

يتوجه الطالب باختيار بوابة النتائج الامتحانية.

اختيار العام الدراسي ألا وهو نتيجة التاسع سوريا لعام 2022.

يجب تدوين رقم الاكتتاب بالإضافة إلى المحافظة التي يتبعها الطالب وباقي البيانات الخاصة به.

في النهاية يضغط على زر عرض النتيجة.

نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية خلال الساعات القادمة لرفع نتائج التاسع 2022 بجميع المحافظات السورية وسوف يتم تحميل نتائج شهادة التعليم الأساسي بسوريا للعاد الدراسي 2022 على موقع الوزارة الموقع بالأعلى عن طريق إدخال رقم الاكتتاب واختيار محافظة الطالب والنقر على “عرض النتيجة”.