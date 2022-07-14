الكرملين: خطط كازاخستان لاستقبال شركات أجنبية غادرت روسيا أمر طبيعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 07:25 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر خطط كازاخستان لتهيئة الظروف لاستقبال الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا أمرا طبيعيا تماما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إنه أمر طبيعي تماما عندما تحاول أي دولة في العالم تهيئة ظروف مريحة للمستثمرين الأجانب، جميع البلدان، بما في ذلك بلدنا، تحاول القيام بذلك، إنها مسألة أخرى الآن، بالطبع، تحت ضغط غير مسبوق تماما من الخارج، العديد من الشركات مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وللأسف، الواقع الذى نعيش ونعمل فيه.

يأتى هذا بعدما أصدر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، تعليمات بتهيئة الظروف لنقل الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، ووفقا له، فإن هذا سيمنح كازاخستان فرصا جيدة لزيادة إنتاج السلع.