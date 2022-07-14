سنغافورة تسجل ثانى إصابة محلية بفيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، بأن الحالة لمواطن بريطانى يبلغ من العمر 48 عاما مقيم فى سنغافورة، مشيرة إلى أنه تم وضعه فى المركز الوطنى للأمراض المعدية وحالته مستقرة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جارى تعقب المخالطين لهذه الحالة التى جاءت نتيجة اختبارها لمرض جدرى القرود إيجابية أمس، مضيفة أن هذه الحالة ليست مرتبطة بأى من حالات هذا المرض السابقة التى تم الإعلان عنها بالبلاد.

ومن بين حالات جدرى القرود، التى تم تسجيلها فى سنغافورة منذ يونيو الماضى، يوجد ثلاث حالات وافدة وحالتان محليتان.

يشار إلى أن فيروس جدرى القرود يتسبب فى أعراض حمى وطفح جلدى يؤدى لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدى إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.