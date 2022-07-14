الخارجية الإيطالية: إجراء انتخابات مبكرة يهدد بكارثة اقتصادية جسيمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف دى مايو، فى كلمته خلال تجمع مشترك للكتل البرلمانية التابعة لحزب "إيطاليا من أجل المستقبل"، الذى شكله بعد انشقاقه عن حركة "خمس نجوم" مؤخرا، أن "الوضع يخرج عن نطاق السيطرة، وهنا نخاطر بجدية باللجوء إلى التصويت المبكر"، وفقا لوكالة أنباء "آكى" الإيطالية.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء حركة خمس نجوم "يلعبون، لكن إذا فقدنا ماريو دراجى اليوم، فنحن نجازف بمواجهة كارثة اقتصادية".

وحذر وزير الخارجية من أن "آثار هذه الأزمة مدمرة، إذ ستودى بأموال الخطة الوطنية للتعافى والقدرة على الصمود، ستدفعنا نحو إجراءات تشغيلية مؤقتة، لن تمكننا من اتخاذ تدابير اللازمة ضد ارتفاع أسعار فواتير الطاقة الباهظة الثمن، سيستحيل إدخال حد أدنى للأجور، ولن يكون من الممكن خفض إسفين الضرائب".

وتابع: "المعركة من أجل وضع حد أقصى لسعر الغاز قد انتهت على مستوى الاتحاد الأوروبى، بينما تضعف مكانة إيطاليا على طاولات الحوار الدولية".