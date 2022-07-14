mehe.gov رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2022  قوائم نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية 

رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2022 حيث يهتم عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء لبنان بشكل عام بالتعرف على نتائج الامتحانات الرسمية 2022 التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وهي امتحانات التاسع التي جاءت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم اللبنانية بناء على الضوابط المحددة رسميا، وقد كشفت الوزارة عن تفاصيل الإعلان عن النتائج من حيث الموعد والرابط المستخدم، وسوف نستعرض من خلال من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج امتحانات الرسمية امتحانات الشهادة المتوسطة 2022 في لبنان.

نتائج الامتحانات الرسمية الصف التاسع في لبنان 2022

ونجد أن هناك استعداد من جانب وزارة التربية والتعليم اللبنانية في هذا التوقيت، وذلك لكي تقوم رسميا خلال الساعات القليلة القادمة بالعمل على اعتماده نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة والتي طلق عليها في جميع أنحاء لبنان نتائج البريفيه، والتي قد انتهى منها الطلاب في الدورة الأولى 2022 خلال الفترة الماضية، حيث تلي علمية اعتماد النتيجة إعلانها رسميا لجميع الطلاب من خلال موقع الوزارة لكي يتم الحصول عليها بسهولة إلكترونيا، فنجد أنه في هذا الإطار فقد صرحت وزارة التربية والتعليم اللبنانية رسميا أن نتائج البريفيه سوف يتم طرحها لكافة الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات المقبلة، لتكون رسميا في يوم الخميس الموافق يوم 14 من شهر يوليو 2022، على أن يكون ذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، ليتم طرح النتائج إلكترونيا، فنجد أن وزارة التربية اللبنانية قد أعلنت رسميا انتهاء جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات قبل عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة في جميع المدارس في جميع المدن اللبنانية بشكل عام.

رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2022

ويمكن أن يتم استخراج نتائج الامتحانات الرسمية لجميع الطلاب في لبنان بسهولة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية، من خلال اتباع الخطوات مباشرة.