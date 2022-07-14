نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط 2022 دور أول في العراق وزارة التربية والتعليم “بغداد والنجف ” وعموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 دور أول في العراق، يمكن الحصول على الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 دور أول في العراق، ويكون هذا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث حرصت على تطبيق جميع الاحترازات الهامة في لجنة الامتحان، بالإضافة إلى أنها وفرت معلومات كافية للحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي.

نتائج الثالث متوسط 2022 دور أول في العراق

نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول يتقصى الكثير من طلاب الصفوف الثالثة المتوسطة في المحافظات العراقية عن درجاتهم، والتي من المتوقع أن تظهر على موقعنا في الساعات القادمة، بجانب أن طلاب الصف الثالث المتوسط قد انتهوا من تأدية الامتحانات في 22/6/2022، حيث يتم الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا لمعرفة النتيجة دون التوجه إلى المدارس.

كشف مسؤولون في وزارة التربية العراقية، أن جميع الأعمال المتعلقة بتصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط العراقيين في جميع المحافظات العراقية قد اكتملت خلال الساعات القليلة الماضية، تعد درجات طلاب الصف الثالث المتوسط من أهم الدرجات التي تهم عدد كبير من الطلاب في مختلف أنحاء العراق وكذلك أولياء الأمور، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم في العراق حافظت على الطلاب وعلى صحتهم من خلال توفير النتيجة إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول

أعلن مصدر من وزارة التربية العراقية أن نتيجة الثالث المتوسط ظهرت في جميع أنحاء العراق، وأكد أن تصحيحات الامتحانات انتهى كما هو مخطط لها وتم رصد نتائج الطلاب، وتم الإعلان عن الدرجات عن طريق وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى موقع النتائج على شبكة الإنترنت، أكمل، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تسهيل الحصول على درجات الطلاب إلكترونيا يحفظ للطلاب في كل محافظات العراق الوقت والمجهود، حيث يتم الاستعلام من خلال التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الضغط على نتائج مراحل الدراسة واختيار نتيجة المتوسط الثالث.

اكتب كافة التفاصيل من الاسم والرقم الامتحاني.

ثم انقر فوق عرض النتيجة.

في نهاية المقال نكون قد أوضحنا أن الطلاب انتهوا من الامتحانات خلال الأسابيع الفائتة، وهذا في وسط عدة إجراءات للاحتراز ولحماية صحة المعلمين والطلاب من الإصابة بوباء كورونا المستجد، وتسعى وزارة التربية والتعليم العراقية على تطوير عملية التدريس للطلاب.