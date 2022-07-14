نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر موسم الجيمرز .. إليكُـم رابط حجز تذاكر فعاليات موسم الجيمرز 2022 عبر موقع gamers8 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر موسم الجميرز نستعرض معكم تفاصيلها بشكل كامل في السطور التالية من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث بات الآن بإمكان راغبي المشاركة في فعاليات موسم الجميرز الحصول على تذاكر الفعالية بشكل سهل وسريع. ويأتي ذلك الأمر بعدما كان قد أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وقت سابق. عن موعد انطلاق موسم الجيمرز 2022 في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي نرصد لكم رابط موسم الجميرز تذاكر.

موسم الجيمرز تذاكر

موسم الجيمرز يعتبر أحد أبرز الفعاليات الهامة التي ينظها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. حيث يتم تنظيم الفعالية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويهدف موسم الجيمرز 2022 gamers8. إلى الدمج بين العالم الواقعي والواقع الإفتراضي. وذلك من خلال تنظيم فعاليات مختلفة لعشاق الألعاب الالكترونية. والتي تتم من خلال خوضهم لمغامرات خاصة مزدوجة مع شخصيات الإلكترونية التي يفضلونها في الواقع.

حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022

نستعرض معكم في السطور التالية خطوات حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022 gamers8. والتي تتم من خلال تطبيق الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاصة بفعالية “ موسم الجيمرز “.

وذلك بعد ذلك قم بالنقر على زر “شراء تذكرة”.

ثم بعد ذلك يتوجب عليك إدخال إسم المستخدم وكلمة مرورك.

وبعد تسجيل الدخول تظهر للمستخدم لائحة بكافة أسعار تذاكر الفعالية.

وفي الخطوة التالية يختار المستخدم الأسعار التي تناسبه ثم يضغط على زر “حجز الآن”.

وبعدها تتم عملية الشراء.

أسعار تذاكر موسم الجيمرز 2022

حدد الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية أسعار تذاكر موسم الجيمرز الرياض لهذا العام. حيث يبدأ سعر التذكرة بـ 299 ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار تذاكر الفعاليات يختلف سعرها من فعالية لأخرى. ويتم الحصول على التذاكر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لموسم الجيمرز.

موسم الجيمرز 2022

موسم الجيمرز 2022 ينطلق في الرياض بالمملكة العربية السعودية. بداية من يوم الرابع عشر (14) من شهر يوليو 2022. وفي السياق ذاته يستمر هذا الحدث العملاق لعشاق الألعاب الإلكترونية حتى يوم الثامن (8) من شهر سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن موسم الجيمرز 2022 يشهد هذا العام مشاركة عدد من النجوم البارزين عالميًا بجانب إقامة فعاليات أخرى مختلفة.

فعاليات موسم الجيمرز

فعاليات موسم الجيمرز 2022. والتي تم تنظيمها تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في المملكة. حيث يأتي من أبرز هذه الفعاليات. مايلي:

الفعالية الموعد فعالية Rocket League تبدأ من يوم 14 يوليو وتستمر حتى يوم 17 يوليو 2022 فعالية Dota تبدأ من يوم 20 يوليو حتى يوم 24 يوليو 2022 فعالية Fortnite تبدأ من يوم 28 يوليو حتى يوم 31 يوليو 2022 فعالية pupg mobile تبدأ من يوم 11 أغسطس حتى يوم 13 أغسطس – ومن يوم 18 حتى 20 أغسطس 2022

الأنشطة التي يقدمها في موسم الجيمرز 2022

في موسم الجيمرز هذا العام 2022. تقام العديد من الفعاليات الأخرى المختلفة. والتي تضم مجموعة من النشاطات التي تتضمن منافسات العديد من الرياضات الإلكترونية. وأيضًا إقامة الحفلات الغنائية والعروض الترفيهية.

وفي السياق ذاته يقام أيضًا في موسم الجيميرز نشاط هام يطلق عليه “قمة العالم القادم”. والتي يحصل الفائز فيها على جائزة مالية تقدر بـ 56 مليون ريال سعودي.