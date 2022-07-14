خطوات تحديث البيانات الوظيفة من مسار الإلكترونية وخدمات المنصة

خطوات تحديث البيانات الوظيفة من مسار التي تعد من اهم المنصات الرقمية التي تهدف الوصول أليها المملكة بتحويل التعامل إلى رقمي في اغلب الإجراءات أو التقديم أو التجديد، وتقدم المنصة الخدمات بصورة إلكترونية للعاملين بعدد من الجهات الحكومية والأفراد غير تيسير الوصول لمسارات الترقيات وتقديم التظلمات، قامت الوزارة بإطلاقها من خلال التعاون مع هيئة الذكاء الاصطناعي و تهدف هذه المنصة إلى العمل من أجل إدارة الأموال البشرية و تقوم بتقديم هذه الخدمات لجميع القطاعات الحكومية، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق الكثير من المنصات للعمل على إنهاء كافة الإجراءات الكتروانية دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب تخفيفا الازدحام وتضيع الوقت غير معرفة طريقة تقديم الاعتراض على حركة النقل الخارجي ومواعيد إرسال الاعتراض>

كما تمكنه من القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، كما تم توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وتمكن المنصة الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان وفي أي زمان، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها تختصر الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة​

خطوات تحديث البيانات الوظيفة من مسار الإلكترونية

​​تمكن المنصة الرقمية “بياناتي الوظيفية” عملاء وزارة الخدمة المدنية من الموظفين المدنيين ومختصي الموارد البشرية للاستفادة من التقنيات الحديثة التي تعمل الوزارة على تطويرها، وتقدم المنصة خدمات رقمية للموظف الحكومي المدني، تمكنه من القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، وتمكن المنصة الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان وفي أي زمان:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مسار. تسجيل الدخول من خلال بوابة النقاط الوطني الموحد. ثم إدخال كل من اسم المستخدم و كلمة المرور وإدخال رمز التحقق وصول إرسال رسالة مرور مؤقتة عبر بوابة ابشر قم بإدخالها. اختيار خدمة الموظف وفتح الحساب الخاص بالمعلم. اختيار إنشاء طلب واختيار تعديل البيانات الشخصية. يتم تحديث البيانات الاسم و الجنسية و رقم الحفظ و تاريخ الحفظ و الجهة الحكوميّة. اختيار تحديث البيانات الوظيفة الخاصة وبيانات المؤهل التعليمي مثل نوع المؤهل التعليمي و التقدير الجامعي و تاريخ التخرج. بعد ذلك التحقق من صحة البيانات و المعلومات التي قمت بإدخالها. تحديد سبب إنشاء هذا الطلب و قم بإرسال الطلب.

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