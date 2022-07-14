تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية للمساعدات الإنسانية لسداد الديون في دقائق

تعرف دولة الأمارات بأنها من أهم الدول العربية بالشرق الأوسط، والتي يقام بها أهم الاحتفالات والمناسبات للدول العربية، وتعد مؤسسة الشيخ زايد الخيرية بدولة الأمارات من أهم المؤسسات الخيرية بالدولة، وبالوطن العربي بأكمله، والتي يعود تاريخ تأسيسها منذ عام ١٩٩٢، حيث أنه تقوم مؤسسة زايد بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين من أهالي ومواطنين الأمارات، بالإضافة إلى أنها تقدم مساعدات من خارج الدولة أيضا، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الخدمات الخيرية والأعمال التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد.

الخدمات الخيرية التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد

يوجد مقر مؤسسة الشيخ زايد في أبوظبي، وهي أحد أكبر وأهم المدن بدولة الأمارات، وحيث أنه يتساءل الكثير من الأشخاص من أهالي أبوظبي وخارجها عن نوع الخدمات والمساعدات الخيرية التي تقدمها المؤسسة، بالإضافة إلي الأعمال الخيرية الكبيرة التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد، وإليكم أهم هذه الخدمات.

تعد من أهم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد المساعدات المالية للطلاب لإكمال مصاريف دراستهم.

ومن البرامج التي تقدمها المؤسسة هو برنامج الأضاحي والذي يوفر الأضحية للأشخاص المحتاجين .

كما أنها تعد من أكبر المؤسسات الخيرية التي تقدم خدمات صحية وطبية للمرضي.

بالإضافة إلى أنه تقدم الملابس للمحتاجين والفقراء في الأعياد.

كما أنه توفر منح للحج للأشخاص الذين ليس لديهم مقدرة للحج.

الأعمال الخيرية لمؤسسة الشيخ زايد

وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة أهم الخدمات والمساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد للمحتاجين والمواطنين بدولة الأمارات، إليكم أهم الأعمال التي قامت بها المؤسسة على مستوي دولة الأمارات وغيرها من الدول، وإليكم هذه الأعمال موضحة كالتالي.