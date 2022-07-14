نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر في السعودية بعد التحديث الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الرؤية الجديدة الخاصة بها 2030 والتي تتطلب الكثير من الإجراءات والتحديات التي يتم إنجازها على مستوى المجتمع وأفراده بالكامل، وقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديث شروط التقاعد المبكر حتى تستجيب لرغبات المواطنين وتصبح الأمور أكثر وضوحا للجميع.
وضحت المؤسسة بأن من شروط التقاعد المبكر أن يتم إلغاء مدة العمل في الجهة أو المؤسسة لأسباب قهرية، ويشترط أن توافق الشكة أو الجهة التي يعمل بها المواطن على طلب التقاعد المبكر.
أما إذا وصل المواطن إلى عمر 60 عام فيحق له طلب التقاعد المبكر في هذه الأثناء بشرط أن يقضي سنة واحدة فقط، وفي هذه الحالة يكون له الحق في المعاش المبكر وفقا للإجراءات القانونية.
أما إذا استطاع المواطن تقديم ما يثبت أنه غير قادر على تأدية مهام العمل وفقا للتقارير الطبيعة المعتمدة من الجهات المختصة في السعودية فيحق له تقديم طلب التقاعد المبكر.
الإصابة في العمل هي الأخرى تعتبر أحد أسباب طلب المعاش المبكر، وفي كل الأحوال لابد أن يحصل المواطن على الموافقة من الجهة المختصة التي يتقدم إليها بطلب التقاعد المبكر.
أسئلة حول المعاشات والتأمينات في المملكة العربية السعودية
وقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لنشر إجابات على الكثير من الأسلة التي يطرحها المواطنون حول المعاشات والتأمينات في السعودية، ونسرد لك أهم الإجابات على تلك الأسئلة:
- أتقاضي معاش مبكر هل يمكن فتح نشاط تجاري؟، أجاب المؤسسة على هذا السؤال بأنه من الممكن أن يقوم المواطن المتقاعد بفتح نشاطه التجاري الخاص وفقا للإجراءات القانونية داخل المملكة ولن يؤثر ذلك على المعاش الذي يتقاضاه.
- هل يمكن تحويل مستحقات المعاش لبنك أخر؟ أجاب المؤسسة بأنه من الممكن أن يتقدم المواطن بطلب تحويل مستحقاته إلى بنك أخر بشرط ألا يكون للبنك الحالي مستحقات مالية.
- متى يستحق أفراد العائلة المعاش؟ أجابت المؤسسة بأن أفراد العائلة مستحقون للمعاش في حال توفى المواطن بعد فترة خدمة لا تقل عن 60 شهر كاملة.
- ما هي التعويضات التي تصرف للمواطن المصاب خلال العمل؟ أجابت المؤسسة بأن المواطن المصاب خلال العمل يتلقى التعويضات الطبية اللازمة بالإضافة إلى التعويضات المالية وفقا لحالة الإصابة كما تحددها القوانين والأحكام.
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