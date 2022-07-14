خطوات وشروط التسجيل في برنامج حساب المواطن، بعد أن قام الملك محمد بن سلمان بإصدار أمراً ملكياً بإعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن لجميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، يسعى الكثيرين من المواطنين لمعرفة الخطوات والشروط المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن، وسوف نتعرف في موقع ثقفني اليوم من خلال هذا المقال على طريقة وشروط التسجيل في برنامج حساب المواطن.

تعريف حساب المواطن

تم إنشاء برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة والتي قد تتسبب برفع الضغوط المادية على بعض فئات المجتمع، ويسعى برنامج حساب المواطن لتخفيف العبء على المواطنين عن طريق إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المختلفة المستحقة للدعم، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي للمستفيدين المستحقين.

الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب مواطن

أقدم لكم الشروط المطلوبة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:-

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط (زوج المواطنة، وزوجة المواطن، وأبنائهم).

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من الثمانية عشر ولا يتم قبول الطلبات الخاصة بالأصغر سنًا.

يجب على المتقدم كتابة جميع التابعين له أثناء تقديم طلب التسجيل.

في حالة عدم رغبة الغير متزوجين بتقديم طلب خاص بهم يجب ادراجهم تحت العائل الخاص بهم.

يجب أن تكون البيانات التي تم إدخالها صحيحة وغير مزيفة.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

بعد قرار إعادة فتح باب التسجيل للراغبين في الاستفادة من برنامج حساب المواطن أقدم لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:-