نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي المطور 1444 وزارة الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي المطور 1444 لمعرفة موعد صرف استحقاق معاش الضمان لمكتملي الأهلية والاستحقاق والمنطبقة عليهم شروط الضمان المنصوص عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تمديد التقديم بالضمان المطور حتى يوم 30 أكتوبر 2022 الموافق 5 ربيع ثاني 1444هـ، مع العلم بظان تلك الفترة الانتقالية لا تؤثر بأي شكل على استحقاق الدعم بالنظام القديم.

رابط حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية 2022

إضافة لما سبق فقد أعلنت من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن الرابط الرسمي الإلكتروني لتمكين مستفيدي معاش الضمان من معرفة موعد صرف مستحقات المعاش من خلال الخطوات التالية:

أولًا الولوج إلى رابط حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي المطور 2022. يلي ذلك القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على أيقونة برنامج دعم حساب المستفيد. أيضًا قم بتعبة خانة مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة كامل. اختر طبيعة الدخل سواء أكان حكومي أو ذوي الاعاقة أو غير ذلك. في تلك الخطوة قم بإدخال بيانات السكن وعدد التابعين لرب الأسرة وكذلك الدخل الخاص بهم. في النهاية قم بالنقر على أيقونة احسب وستظهر أمامك على الشاشة حساب معاش الضمان المستحق الصرف.

طريقة الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444

كما وجب الذكر أنه في حال تم رفض طلب المواطن المقدم لاستحقاق الدعم بإمكانه اتباع الخطوات التالية بالترتيب للاعتراض على تلك المشكلة:

أولًا النقر على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

أيضًا قم بالضغط على خانة برنامج الدعم الخاص بي.

يلي ذلك النقر على أيقونة برنامج الضمان الاجتماعي.

كذلك الضغط على خانة الأهلية والاستحقاق.

ومن ثم القيام بالنقر على خانة استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

في تلك الخطوة قم بإرفاق كافة المستندات الداعمة للاعتراض على رفض طلب دعم الضمان.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة ارسال طلب الاعتراض.

آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444

في نفس السياق السابق فلمستحقي دعم المعاش المطور بالمملكة بإمكانهم تحديث بياناتهم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيم بالولوج إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية. ومن ثم القيام بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. أيضًا قم بإدخال رقم الهوية والوطنية وكلمة المرور والنقر على أيقونة التالي. في تلك الخطوة قم بتحديث رقم الجوال وكذلك العنوان الخاص بك والنقر على أيقونة التالي. كذلك قم بالدخول إلى صفحة الإفصاح عن الدخل وقم بتعبئة البيانات وانقر على أيقونة التالي. الآن قم بالموافقة على التعهد واشروط وانتظر رسالة على جوالك برمز التحقق. في النهاية قم بإدخال رمز التحقق الخاص بك واضغط على أيقونة تأكيد، ليتم تغيير بياناتك على منصة الضمان المطور 1444.

أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي طبقًا لوزارة الموارد البشرية السعودية 2022

في الختام نوضح لكافة مستفيدي معاش الضمان المطور أسباب سحب معاش الضمان وهي: