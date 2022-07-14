متي بداية الدراسة 1444 في المدارس والجامعات حسب التقويم الدراسي ١٤٤٤

موعد بداية الدراسة 1444 توضحه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالنسبة للعام الدراسي الحالي 2022/2021، وذلك من أجل تقديم التقويم الدراسي 1443 لجميع الطلبة والطالبات الذي يرغبون في التعرف على الموعد المحدد لبدء الدراسة، واليوم نتحدث عن موعد بداية الدراسة والتقويم الدراسي الجديد بالسعودية 1444.

موعد بداية الدراسة 1444 السعودية

قد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بداية الدراسة 1444. وهي تبدأ من يوم الأحد الموافق غرة صفر 1444 هـ، والموافق بالميلادي 28 من شهر أغسطس 2022 م.

كما أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن بداية الدوام للعمل في الهيئات الإدارية بالوزارات بدايةً من يوم الاثنين الموافق تاريخ 24 من محرم 1444. والموافق ليوم 22 من سبتمبر 2022 م، وذلك كما حددته وزارة التعليم السعودية عبر الحساب الرسمي الخاص بها على تويتر.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

جدول بداية التقويم الدراسي 1444 أخر تعديل

من المقرر بداية الفصل الدراسي الجديد 1444 بالسعودية بتاريخ يوم الأحد الموافق 1 من محرم 1444 هـ. ويوافق بالميلادي 28 من أغسطس 2022 م.

بينما تكون إجازة اليوم الوطني في يوم الأربعاء والخميس 26.. 25 من صفر 1444 هـ والموافق بالميلادي 21،22 من شهر سبتمبر 2022 م.

كما أن إجازة نهاية الأسبوع المطولة بتاريخ يوم الأحد والاثنين الموافق 20.. 21 من ربيع الأول 1444 هـ، ويوافق بالميلادي 16،17 من أكتوبر 2022 م.

كذلك تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة بتاريخ يوم الخميس الموافق 16 من ربيع الآخر 1444 هـ. ويوافق بالميلادي 10 من شهر نوفمبر 2022 م.

أما بداية إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 هـ، والموافق بالميلادي 24 من شهر نوفمبر 2022 م.

أيضًا تستمر الإجازة حتى يوم بداية الفصل الدراسي الثاني 1444 بالسعودية.

حيث يبدأ بتاريخ يوم الأحد الموافق 10 من جمادى الأولى 1444 هـ، ويوافق بالميلادي 4 من ديسمبر 2022 م.

وينتهي بتاريخ نهاية الدوام في يوم الخميس الموافق 10 من شهر شعبان 1444 هـ، والموافق بالميلادي 2 من مارس 2023 م.

كذلك تستمر إجازة الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1444، إلى يوم بداية الفصل الدراسي الثالث 1444 هـ، بتاريخ يوم الأحد الموافق 20 من شعبان 1444 هـ، ويوافق بالميلادي 12 من مارس 2023 م.

كما تكون بداية إجازة العام الدراسي 1444 هـ، بتاريخ يوم 4 من شهر ذي الحجة 1444 هـ، والموافق بالميلادي 22 يونيو 2023 م.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن بداية الدراسة 1444، وقد ذكرنا لكم التقويم الدراسي للفصل الدراسي الأول 1444 بالسعودية.