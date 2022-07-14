نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تركيا وشرم الشيخ وقبرص وجهات سفر الأردنيين المفضلة خلال عطلة العيد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 14 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :– انحصرت وجهات سفر الأردنيين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في 3 وجهات رئيسية (تركيا وشرم الشيخ وقبرص).

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة ، إن تركيا احتلت المرتبة الأولى في وجهة سفر الأردنيين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن ثم منطقة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، ومن ثم قبرص.

وأضاف أن إقبال الأردنيين على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك كانت أقل من عيد الفطر، وذلك لان فترة العطلة كانت أقل، واستمرار امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” لما بعد عطلة العيد، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعياد السابقة ، وفق هلا اخبار .

ودعا هلسة المسافرين إلى حجز رحلاتهم من خلال وكلاء وشركات السياحة والسفر المعتمدين والابتعاد عن الحجوزات من خلال المكاتب غير المرخصة وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.