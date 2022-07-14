مزاعم إسرائيلية بإحباط تهريب 57 قطعة سلاح من الأردن في 2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 14 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن جنود اللواء "يوآف" بالجيش الاحتلال الإسرائيلي أحبطوا هذا العام أكثر من 7 ملايين شيكل من الأسلحة المهربة من الأردن.
في أربع محاولات تهريب كبيرة في منطقة لواء يوآف الإقليمي (الفرقة 80)، تمت مصادرة 57 قطعة سلاح بقيمة 7.5 مليون شيكل، بحسب زعم الصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه تم اعتراض شحنة كوكايين بقيمة 4 ملايين شيكل، وتم اعتقال 53 مهاجرا غير شرعي من جورجيا وسريلانكا ومولدوفا وتركيا والولايات المتحدة بعد عبور الحدود بشكل غير قانوني من الأردن.
في إحدى الأحداث في شهر آذار/ مارس، زعمت الصحيفة أن قوات الاحتلال أحبطت عملية تهريب 37 قطعة سلاح وأقراص "إكستاسي" بقيمة 2.3 مليون شيكل، فيما قالت الشرطة إن الأسلحة "كان من المقرر تسليمها للفلسطينيين في منطقة الخليل بالضفة الغربية أو لعناصر إجرامية في الجنوب".
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال قام خلال الستة أشهر الماضية بنشر ثلاثة أنظمة تكنولوجية جديدة على طول الحدود الأردنية لمراقبة التهديدات قبل وصولها إلى الحدود، حيث إن الأسلحة والمخدرات القادمة من العراق وسوريا تمثل خطراً كبيراً مع احتمالية وصولها إلى منظمات إجرامية داخل إسرائيل.
عربي 21
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