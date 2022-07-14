تحطم طائرة أمريكية مسيرة في رومانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 05:26 مساءً - تحطمت طائرة أمريكية مسيرة بالقرب من القاعدة 71 لسلاح الجو الروماني في كامبيا تورزي، وفق ما ذكرته وكالة Agerpress نقلا عن وزارة الدفاع الرومانية.

وقالت الوكالة إن الطائرة المسيرة من طراز MQ-9 Reaper سقطت أثناء عودتها إلى القاعدة. ولم يتم تسجيل إصابات او أضرار.

وأكد وزير الدفاع فاسيلي دينكو نبأ الحادث لقناة Digi-24 التلفزيونية. ونقلت عنه "تاس" قوله: "لم تقع أضرار، سقطت في حقل حيث لا توجد مناطق سكنية".

وفي مارس الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن طائرة مسيرة عسكرية تحطمت في العاصمة الرومانية زغرب.