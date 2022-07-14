بدء العرض العسكري التقليدي بالعيد الوطني الفرنسي بحضور ماكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 05:26 مساءً - بدأ العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي تحت شعار "مشاركة الشعلة" بحضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث نصبت المنصة الرئيسية في ساحة "لا كونكورد" التي ستضم الرئيس ماكرون وكبار رجال الدولة الفرنسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والضيوف الرسميين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، أن الرئيس ماكرون قام من على متن عربة بتفقد كل الوحدات العسكرية المشاركة في هذا العرض من أعلى جادة الشانزليزيه عند قوس النصر وصولا إلى منصة الشرف حيث استقبله لدى وصوله "تييري بوركهارد" رئيس هيئة الأركان للجيوش الفرنسية والحاكم العسكرية لمدينة باريس الجنرال "كريستوف أباد".

وأضافت القناة أن كافة وحدات الجيش الفرنسي تشارك في هذا العرض العسكري من سلاح جو والمشاة والبحرية الفرنسية وأعطت إشارة البدء فرقة الموسيقى العسكرية ""بجاد دو لان - بيهويه" الفرنسية التي تحتفل هذا العام بعيدها الـ 70.. موضحة أن الطائرات الحربية وسلاح الجو الفرنسي ستحلق في سماء باريس، كما ستحلق لأول مرة في تاريخ العرض العسكري طائرة بدون طيار "درون" (إم كيو-9 ريبر) والتي تستخدم في عمليات عسكرية تقوم بها فرنسا في أفريقيا.

وأوضحت القناة أن عدة كليات فرنسية منها كلية متعددة التقانات أو البولتيكنيك للهندسة والتي تحتفل بعيدها الـ 50 بالسماح للنساء بالالتحاق بها تشارك في هذا العرض ومن المقرر أن يتم تكريم الوحدات العسكرية الفرنسية التي تشارك في مهمات بشرق أوروبا.

وستعبر مختلف الوحدات من القوات الفرنسية أمام المنصة الرئيسية، كما سيمر أعلى المنصة سرب من الطائرات الخاصة لتأدية التحية للرئيس ماكرون وسترسم من الدخان ألوان العلم الفرنسي تليها طائرات من الوحدات الفرنسية المقاتلة وذلك في خط مستقيم والتي ستنطلق من قوس منطقة "لا ديفانس" مرورا بقوس النصر وصولا إلى ساحة الكونكورد.