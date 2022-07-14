صحيفة ”بيلد”.. مطالب ألمانية بإقالة المستشار شولتز

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 05:26 مساءً - هاجم عدد من المواطنين الألمان مستشارهم أولف شولتز والبوندستاج “البرلمان الألماني”، وطالبوهم بتقديم الاستقالة من مناصبهم بسبب سياساتهم.

وانتقد قراء صحيفة "بيلد" الألمانية مسؤوليهم بسبب مقال تحدث عن زيادة ألمانيا للضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

واتهم عدد من المواطنين الألمان شولتز والحكومة بالفساد.

وقال أحد القراء: "الحكومة تفشل على جميع الجبهات وتؤذي السكان.. إنهم حتى لا يستقيلوا من تلقاء أنفسهم، ولا توجد انتخابات".

بينما قال آخر: "نطالب باستقالة الحكومة الفيدرالية. إنها تعيث فسادا".