اكواب الاوريو الباردة من الذ واسهل الحلويات اللى ممكن تجربوها ومن غير بيض او فرن نهائياً واقتصادية جداً

اكواب موس الاوريو ،تبحث عن حلوى ذات طعم لذيذ ومميز ويمكنك أن تقوم بصنعها في وقت قليل دون وقت أو مجهود منك، إذا فإننا نقدم إليك الحل الآن حيث سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن طريقة صنع اكواب موس الاوريو اللذيذة ذات القوام الذي سوف يجعلك تشعر بالسعادة فور أن تتناوله، وإليك عزيزي القارئ المكونات وطريقة التحضير.

مكونات اكواب موس الاوريو

يمكنك الآن صنع اكواب موس الاوريو في المنزل بسهولة شديدة فقط كل ما عليك فعله هو أن تبدأ على الفور في شراء المكونات والبدء مباشرة في صنع الاكواب ولن يأخذ الأمر معك أكثر من ساعة، ويمكنك أن تستخدم في صنع اكواب موس الاوريو المكونات التالية:

عدد اربع وعشرين قطعة من بسكويت الاوريو.

2 ملعقة زبدة كبيرة .

كيس كريم شانتيه.

1 كوب حليب.

نصف كوب من الشوكولاته ويمكنك أن تستخدم أي نوع متاح لديك.

نصف كوب من الكريمة.

ربع كوب زيت.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة صنع موس الاوريو من اسهل الطرق حيث كل ما ينبغي أن تقوم به هو الالتزام بوضع المقادير المشار إليها مسبقًا بالترتيب الذي سوف نقوم بذكره وبعدها تصبح جاهزة على الفور للحصول على ألذ مذاق لن تنساه طوال حياتك، وتتمثل طريقة صنع الاكواب في الآتي: