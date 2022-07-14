نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواب الاوريو الباردة من الذ واسهل الحلويات اللى ممكن تجربوها ومن غير بيض او فرن نهائياً واقتصادية جداً في المقال التالي
اكواب موس الاوريو ،تبحث عن حلوى ذات طعم لذيذ ومميز ويمكنك أن تقوم بصنعها في وقت قليل دون وقت أو مجهود منك، إذا فإننا نقدم إليك الحل الآن حيث سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن طريقة صنع اكواب موس الاوريو اللذيذة ذات القوام الذي سوف يجعلك تشعر بالسعادة فور أن تتناوله، وإليك عزيزي القارئ المكونات وطريقة التحضير.
مكونات اكواب موس الاوريو
يمكنك الآن صنع اكواب موس الاوريو في المنزل بسهولة شديدة فقط كل ما عليك فعله هو أن تبدأ على الفور في شراء المكونات والبدء مباشرة في صنع الاكواب ولن يأخذ الأمر معك أكثر من ساعة، ويمكنك أن تستخدم في صنع اكواب موس الاوريو المكونات التالية:
- عدد اربع وعشرين قطعة من بسكويت الاوريو.
- 2 ملعقة زبدة كبيرة .
- كيس كريم شانتيه.
- 1 كوب حليب.
- نصف كوب من الشوكولاته ويمكنك أن تستخدم أي نوع متاح لديك.
- نصف كوب من الكريمة.
- ربع كوب زيت.
طريقة التحضير
تعتبر طريقة صنع موس الاوريو من اسهل الطرق حيث كل ما ينبغي أن تقوم به هو الالتزام بوضع المقادير المشار إليها مسبقًا بالترتيب الذي سوف نقوم بذكره وبعدها تصبح جاهزة على الفور للحصول على ألذ مذاق لن تنساه طوال حياتك، وتتمثل طريقة صنع الاكواب في الآتي:
- يتم طحن بسكويت الاوريو في البداية دون أن يضاف إليه أي مكون أخر.
- نحضر طبق ونضع فيه نصف كمية البسكويت المطحون مع الزبدة.
- يجب أن نبدأ في تقليب البسكويت والزبدة إلى أن نصل إلى قوام متماسك.
- نقوم بتحضير كريم الخفق بالطريقة التقليدية وبعدها نضيف باقي كمية البسكوت المطحون.
- نقوم بتقليب البسكوت في الكريم شانتيه جيدا.
- نقوم بإضافة مزيج البسكويت والزبدة في الاكواب وبعدها نقوم بوضع مزيج كريمة الخفق والبسكويت من اعلى.
- نضع الاكواب في الثلاجة مؤقتا.
- نقوم بتسخين الكريمة ونضع عليها الشوكولاتة وتقلب جيدا إلى أن تذوب الشوكولاتة فيها بشكل كامل.
- نبدأ في إضافة الزيت إليهما ونقلب مرة أخرى وبعدها يتم ترك الجناش إلى أن يبرد تماما.
- نخرج الاكواب من الثلاجة ونضيف الجناش إليها.
- لتزيين الاكواب يمكن أن يضاف بسكويت مطحون او كاكاو محلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكواب الاوريو الباردة من الذ واسهل الحلويات اللى ممكن تجربوها ومن غير بيض او فرن نهائياً واقتصادية جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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