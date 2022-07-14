استخرج نتائج البكالوريا 2022 بالجزائر من خلال موقع الديوان الوطني onec.dz

يترقب الكثير من الطلاب في الجزائر الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 والتي من المتوقع أن تصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن انتهاء عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب في مرحلة البكالوريا في المحافظات المختلفة، كما تم الانتهاء من رصد الدرجات ويتم في الوقت الحالي مراجعتها للتأكد من صحتها، وبعد ذلك سوف يتم اعتماد النتيجة رسميا ثم نشرها على موقع الديوان الوطني والذي تم تخصيصه من قبل وزارة التربية الوطنية من أجل الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب في جميع المراحل الدراسية، وذلك للتسهيل عليهم في الحصول على النتيجة بدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو إلى أي مكان، فقط يجب أن يتوفر لديك خدمة الإنترنت سواء على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول وسوف تتمكن من استخراج النتيجة بكل سهولة

نتائج البكالوريا 2022 بالجزائر

وكان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم في شهر يونيو الماضي ومن حينها وهم يترقبون الإعلان عن النتائج، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث طوال الفترة الماضية العديد من التساؤلات عن موعد ظهور النتيجة ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن انتهى التصحيح والذي استمر منذ انتهاء الامتحانات وذلك لتوفيرها في أسرع وقت لطلاب مرحلة البكالوريا والتي تعد أهم المراحل الدراسية داخل الجزائر، ولذلك فإن جميع الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في معرفة الدرجات التي حصلوا عليها خلال امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي.

استخراج نتائج البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني

ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية الوطنية فإن النتائج الخاصة بمرحلة البكالوريا سوف تكون متاحة من خلال موقع الديوان الوطني، والذي تم إعداده بشكل جيد من أجل نشر النتيجة ويتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: