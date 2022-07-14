وصفة معجزة لتكثيف تطويل الشعر بسرعة الصاروخ ضعيه لشعرك وسينبت الفراغات وسينمو بدون توقف

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عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتطويل الشعر، يعد الشعر الطويل الناعم من أهم مايبرز جمال المرأة، حيث يلجأ الكثير من السيدات إلى الكريمات التي تعمل على إطالة وتنعيم الشعر، وتعد الوصفات الطبيعية من أكثر الوصفات التي تساعد في تطويل الشعر وتقويته بصيلات الشعر وبالتالي تمنع تساقطه، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفات طبيعية لتطويل الشعر.

إعداد وصفة طبيعية لتطويل الشعر بزيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن، كما أنه يقوى بصيلات الشعر ويمنع تساقطة، ويحمى الشعر من عوامل الجو الخارجية ويعمل أيضاً على تكثيف الشعر من الجذور للأطراف.

تحضير وصفة لتطويل الشعر بزيت الزيتون

المكونات

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

تحضير وصفة بزيت الزيتون لتطويل الشعر

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند وزيت الخروع ونخلطهم حتى تتجانس جميع الزيوت مع بعضها.

نضع مجموعة الزيوت على شعر نظيف ونتركها لمدة ساعتين حتى تتغلغل داخل بصيلات الشعر.

نغسل الشعر من الزيوت بالماء والشامبو.

نكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

هذه الوصفة تعمل على تقوية الشعر من الجذور للأطراف وتعمل على تحسين صحة الشعر، كما أنها تعمل على إطالة الشعر وتعطيه الكثافة واللمعان.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر بالشاي الأخضر

المكونات

باكيت شاي أخضر.

ماء مغلي.

زجاج بخاخ

تحضير وصفة لتطويل الشعر بالشاي الأخضر

نحضر كوب ماء مغلي ونضع بداخله باكيت شاي الأخضر ونتركه منقوع بالماء حتى يبرد.

نصفي منقوع الشاي الأخضر ونضعه في زجاج بخاخ.

نضع الشاي الأخضر في جميع أطراف الشعر وداخل فروة الرأس ونفركه لمدة دقيقة، ثم نتركه ساعة قبل الاستحمام.

نغسل الشعر بالماء فقط.

الشاي الأخضر من الوصفات الطبيعية التي تحتوى على مواد تعمل على إطالة الشعر وحمايته من التقصف والهيشان وتكسبه القوة والكثافة والنعومة، كما أنه يعد من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير، ويجب الحرص على تخزين زجاجة شاي الأخضر في الثلاجة لمدة لا تتجاوز أسبوع ويمكن استخدامه بواسطة البخاخ لسهولة استخدامه.