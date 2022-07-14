نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات back.once.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر وهو رابط رسمي معلن من قبل الجهات المعنية بالتعليمفي الجزائر، حيث يعتمد موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات back.once.dz، باعتبارة موقع رسمي مجاني للاعلان عن كشف نقاط الطلاب في عموم المحافظات برقم التسجيل والاسم، هذا وقد صرح وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد بعض التصريحات الرسمية في موتمر رسمي حول موعد إعلان نتائج الباك 2022، وقد أكد ان النتيجة ستكون متاحة في الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع من شهر جويلية للعام 2022، هذا ولم يعلن يوم محدد للإعلان الفعلي عن النتيجة، فيما أشارت بعض المصادر الي امكانية طرح نتائج الباك 2022 اليوم، وفي السياق نفسه نجد أشاره الي امكانية الاعلان عن النتيجة يوم 15 جويلية بحد اقصي.

الآن رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

تجد هنا في هذا التقرير رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، وهو الرابط الرسمي من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات back.once.dz، وفي حالة الرغبة في تحصيل النتيجة عبر الرابط الالكتروني دون التوجة الي المدرسة عليك تتبع الخطوات التي نحن علي صدد توضيحها

توجةالي رابط bac.onec.dz .

. اكتب رقم التسجيل.

دون اسم الممتحن.

انقر عرض النيتجة.

في حالة لم تتمكن من استخراج النتيجة اترك تعليقك في صندوق الوصف.

كشف نقاط نتائج الباك 2022

في سياق الترقب الذي نرصده لمحاولة الوصول الي نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، نشير الي بعض الاخبار الهامة التي تطمئن الطلاب لحين الاعلان عن نقاط الطلاب رسميا، حيث ادي نحو 700 الف مترشح الامتحانات في الفترة المقررة لذلك، وفي الوقت نفسة اكدت مصادر من وزارة التربية ان العديد من الطلاب تحصلوا علي علامات كاملة في مادة العلوم الفيزيائية والرياضيات، وهم بعض الطلاب في الشعبة العلمية، وعلي صعيد اخر نجد ان بعض الطلاب في الشعبة الادبية قد تحصلوا علي درجات اقصائية في مادتي التاريخ والفلسفة بالاضافة الي مادة الجغرافيا، هذا وقد تمت اعمال التجميع وسوف يتم الاعلان الرسمي عن الدرجات خلال الدقائق المقبلة، وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وسوف تحصل عليها بعد تسجيل رقم التسجيل للممتحنين.

حتي الآن يبحث الطلاب عن رابط نتائج البيك في الجزائر 2022 برقم التسجيل، وذلك من خلال رابط موقع بوابة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ولكن المصادر المتابعة للموقع أكدت عدم ظهور النتيجة حتي اللحظة الراهنة، وأننا سوف نترقب معكم لحظة بلحظة كافة المستجدات حول النتيجة حتي نشير اليكم فور إعلانها رسميا خلال الدقائق المقبلة عبر الرابط الرسمي للوزارة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

من المقرر وفقا لبعض التقارير الأخيرة الصادرة من مصادر غير رسمية أن إعلان نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر اليوم، إلا أن وزارة التربية لم تعلن أي ميعاد رسمي محدد للنتيجة حتي الان، ومن ثم يتوجب عليكم ترقب ميعاد إعلان النتيجة وعدم القلق والتوتر بشأن تأخرها، حيث أنها سوف تعلن خلال الساعات القادمة.