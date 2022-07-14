نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي نقدمه أمام حضراتكم بعد المحركات المكثفة على البحث على نتائج الصف الثالث المتوسط التي يرغب عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عليها بعد ان شهدت حولها حالة من التوتر والقلق ما بين عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الراغبين الان على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع مع حضراتكم بالخطوات طرق الحصول عليها اون لاين

الان رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول أصبح معتمد الان امام طلاب الكرخ الاولى والكرخ الثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة وكذلك محافظة ذي قار وكل المحافظات العراقية بعد الإعلان الرسمي المعلن من وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور بامكانكم الحصول عليها الان بعد الانتهاء من كافة عمليات الجرد والتصحيح وكذلك اعلان نسب نجاح الطلاب والطالبات على الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول التي جاءت بنسبة نجاح مرتفعة للغاية مقارنة بنسب العام الماضي، الامر الذي بسببه يسعى عدد كبير من الطلاب والطالبات على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة فى اجراء الحصول على النتائج فور تحديد الدور الاول وتسجيل البيانات التي جاءت من خلالها مطلوبة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول، لذا نتابع لحظة تلو الاخرى جميع التفاصيل المتعلقة حول نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول التي يسعى لأجل اجراء الاستعلام عليها عدد كبير من الطلاب والطالبات

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول والتي بإمكانكم اجراء الاستعلام عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الاول

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجل رقمك الامتحاني بالخانة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج

عن التظلمات بامكان الطلاب مباشرة تقديمها رسمياً وذلك بعد الاعلان الرسمي عن ظهور تلك النتائج، سيبدأ عيد الاضحي بمشيئة الله وذلك لتقديم طلبات اعتراضات نتائج الصف الثالث المتوسط وذلك قبل البدء فى اختبارات الدور الثاني المقرر على ان تبدا فى الايام القليلة المقبلة، حيث سيتم عقد من جديد اختبارات الدور الثاني كفرصة ثانية امام الطلاب الذي لهم حق الالتحاق على الدور الثاني

تظلمات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

فى صباح يوم السابع عشر من يوليو سيصبح بامكان جميع الطلاب والطالبات تقديم طلب تظلم على كل مادة من مواد التي جاءت مقررة عليهم وذلك حتي يتم استقبال حالة طلبك ومراجعته لمباشرة البدء على الاعلان عن نتائج تلك الطلبات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تكلف الطالب كل مادة نحو 3000 دينار عراقي

نتائج الصف الثالث المتوسط

حتي الان تستمر عمليات بحث جوجل من أجل استخراج والاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق والتي تم الاعلان عنها بشكل مؤخر فى كل المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، على ان تستعد بالوقت الحالي وزارة التربية والتعليم العراقة على فتح ابواب تقديم تظلمات على نتائج الصف الثالث المتوسط المقرر على ان تبدأ اعتباراً من صباح يوم 17 القادم

نتيجة الثالث المتوسط

تستمر تساؤلات الطلاب حتي اللحظة الحالية فيما يتعلق بنتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول، حيث تدور تساؤلات الطلاب فيما يتعلق بخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج خاصة مع اقتراب بدء تفعيل امكانية تقديم طلبات تظلمات على نتائج الصف الثالث المتوسط بداية من يوم 17 يوليو القادم في كل المحافظات العراقية