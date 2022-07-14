روسيا تعلن تدمير مجموعة من المدافع الأمريكية فى أوكرانيا

وأوضح كوناشينكوف، أنه تم تدمير عدة مدافع تابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى تدمير أنظمة قاذفات صواريخ فى منطقة سلافينسك، وعدد من المدافع بالقرب من نيكولايفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية، وعدة مدافع من طراز "إم 777" أمريكية الصنع فى بيرفومايسكى بالقرب من منطقة خاركوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.
وأضاف المتحدث أن القوات الجوية الروسية استهدفت موقع انتشار كتيبة من اللواء 14 التابع للجيش الأوكرانى، والذى يضم مرتزقة أجانب، مما أسفر عن مقتل 43 وإصابة نحو 170 مسلحا.
وأشار إلى أن القوات الروسية، استهدفت أيضا باستخدام صواريخ دقيقة، مواقع نشر مؤقتة للجيش الأوكرانى، فى مستوطنة مالايا توكماتشكا فى منطقة زابوروجى، موضحا أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 37 آخرين.
وقال المتحدث إنه إجمالا منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، تم تدمير 249 طائرة أوكرانية، بالإضافة إلى 137 مروحية و1534 طائرة بدون طيار و354 صاروخ أرض-جو، و4 آلاف و50 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و744 قاذفة صواريخ متعددة و3 آلاف و145 من المدافع وقذائف الهاون و4 آلاف و292 مركبة عسكرية خاصة.
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