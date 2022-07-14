إقامة جنازة رسمية لرئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبى

وأضاف كيشيدا فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس "سنرثى من خلال إقامة جنازة رسمية، رئيس الوزراء السابق آبى، وسنظهر تصميمنا على الدفاع عن الديمقراطية بحزم دون الاستسلام للعنف".
وأوضح رئيس الوزراء اليابانى، أن شينزو آبى كان يستحق جنازة رسمية بسبب مساهماته الكبيرة لليابان، بما فى ذلك الجهود المكثفة للتعافى من آثار زلزال تسونامى فى مارس عام 2011، والذى تسبب فى أسوأ حادث نووى منذ تشيرنوبيل، وأيضا مساهمته فى إحياء الاقتصاد اليابانى، والتحالف مع الولايات المتحدة، ومن المقرر إقامة الجنازة فى الخريف.
وتابع كيشيدا قائلا: "إن المجتمع الدولى أشاد برئيس الوزراء الراحل، وأن وفاته جراء عمل همجى هز أسس الديمقراطية، وأدى إلى حداد وتعازى فى الداخل والخارج".
وتعهد كيشيدا بالمضى قدما فى المناقشات حول مراجعة الدستور، وهو هدف لم يتحقق لآبى، الذى ظل شخصية مؤثرة داخل الحزب الحاكم، وظل مؤثرا أيضا على المشهد السياسى اليابانى حتى بعد تنحيه عن رئاسة الوزراء فى عام 2020.
وفى وقت سابق من الأسبوع الجارى، أقيمت جنازة خاصة لشينزو آبى، وحضرها أفراد أسرته وآخرون مقربون منه.
يشار إلى أن شينزو آبى كان تعرض، يوم الجمعة الماضى، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابى فى مدينة نارا؛ ما أسفر عن وفاته متأثرا بجروحه، وتم اعتقال منفذ الهجوم.
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