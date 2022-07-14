12300 زائر للبترا خلال عطلة العيد 30% منهم أجانب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 14 يوليو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- بلغ عدد زوار محمية البترا الأثرية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 12,300 ألف زائر.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات ، إن 30% من مجموع زوار البترا خلال عطلة العيد هم أجانب و70% أردنيين ومقيمين.
وأضاف أن حوالي 800- 1000 زائر أجنبي يزور البترا يومياً، وهذه الأرقام ضمن المعدل لمثل هذا الوقت من العام ، وفق هلا اخبار .
ويتوقع أن تشهد البترا زيادة ملحوظة في أعداد السياح والزوار الأجانب مع بداية شهر أيلول المقبل وذلك مع بداية موسم السياحة الوافدة ( أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) من كل عام.
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