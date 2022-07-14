نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الصف الأول الثانوي 2023 رابط وخطوات التقديم من خلال موقع tansiksec.emis.gov.eg في المقال التالي
تقديم الصف الأول الثانوي 2023، بالطبع تقديم تقديم الصف الأول الثانوي 2023 من الأشياء التى تلقى اهتمام واسع من قبل العديد من طلاب الشهادة الاعدادية بالإضافة إلى أولياء أمورهم العام الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ويأتي ذلك بعدما تم فتح جميع التسهيلات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم إلكتروني ولكل مدارس الثانوية العامة، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ومن خلال رغبة الطلاب ودرجاتهم ورغبتهم في الالتحاق، سواء في مدارس الثانوية العامة أو عن طريق المدارس الصناعية الفنية والمدارس التجارية الفنية والمدارس الزراعية الفنية والمدارس الفندقية ومدارس التمريض والمدارس الفنية، وفي سياق متصل، يعرض موقع ثقفني روابط تقديم الصف الأول الثانوي لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وجميع الخطوات التي يجب اتباعها عن التقديم ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قادم الأيام.
تقديم الصف الأول الثانوي 2023
ووفقاً للبيان الرسمي الذي تم صدوره من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ أيام فإنه سوف يمكن جميع الطلاب الشهادة الإعدادية أو أولياء الأمور من التقديم للصف الأول الثانوي عن العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من خلال موقع التنسيق الذي تم تخصيصه من قبل الوزارة ويمكن الدخول عليه مباشرا من خلال الرابط التالي.
خطوات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
ووفرت ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الموقع الرسمي عن طريق التنسيق وكيفية الالتحاق طلبة الشهادة الاعدادية بالصف الأول الثانوي للعام الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بجميع مختلف أنواع المدارس وسنوضح لكم قراء موقع ثقفني جميع الخطوات:
- يتم تسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الموحد لجميع الطلاب ومن خلال كلمة المرور التابعة له ويتم تسجيل الحساب الشخصي للطالب.
- ثانيا يتم اختيار التنسيق ومن ثم الدخول عن طريق الموقع
- ومن ثم سوف تظهر صفحة جديدة تشمل جميع الشروط والارشادات ومتابعة خريطة التنسيق والتي تشمل الحد الأدنى لكل محافظة وحسن نوع المدرسة الثانوية
- ثم يختار نوع التعليم الثانوي من خلال مجموع الطالب.
- ومن ثم يتم الضغط على تسجيل كل الرغبات.
- يتم اختيار المدرسة القريبة منك
- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات
- حفظ الرغبات
- إرسال الاستمارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم الصف الأول الثانوي 2023 رابط وخطوات التقديم من خلال موقع tansiksec.emis.gov.eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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