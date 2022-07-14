العالم اليوم - الشيخ محمد بن زايد يزور فرنسا الأسبوع المقبل

انتم الان تتابعون خبر الشيخ محمد بن زايد يزور فرنسا الأسبوع المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 03:21 مساءً - يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين المقبل، زيارة لفرنسا، يلتقي خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة.

وسيتطرق اللقاء أيضا إلى "تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، بضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا"، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما سييناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.