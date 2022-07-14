العالم اليوم - ماكرون: روسيا تستخدم الغاز "سلاح حرب"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 03:21 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، إن روسيا تستخدم الغاز "سلاح حرب" وعلينا الاستعداد "للتخلي عنه".

وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن على أوروبا الاستعداد "لانقطاع كامل إمدادات الغاز الروسي".

وأضاف: "روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب. يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتستعد الحكومة الفرنسية، لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي، وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحا في خططها المستقبلية، حسب ما أوضح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، الأحد.

ويأتي حوالي 17 في المئة من إمدادات الغاز لفرنسا من روسيا، لكنها أقل اعتمادا على الغاز الروسي من بعض جيرانها، وتُعد الحكومة خططا بديلة.

ويمثل وقف الإمدادات مشكلة في الوقت الراهن، لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستواجه صعوبة في تعويض النقص، بسبب توقف عدة مفاعلات لإجراء أعمال صيانة.

وقال برونو لو مير على هامش مؤتمر للأعمال والاقتصاد في جنوب فرنسا: "أعتقد أن وقف كل إمدادات الغاز الروسي أصبح احتمالا حقيقيا، ونحتاج للتحضير لذلك"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح أن "أول خط دفاعي هو أن تخفض الأسر والشركات استهلاك الطاقة، ثم بناء بنية أساسية جديدة، مثل منشأة عائمة لإعادة الغاز المسال القادم من الخارج إلى حالته الغازية".