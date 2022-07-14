بدون تحويل الراتب قرض فوري 200 ألف ريال بدون ضامن وأقل متطلبات

قرض شخصي بدون تحويل الراتب يشمل السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، أحد المتطلبات الهامة في الحياة بالنسبة لكثير من الأشخاص ممن يهتمون بتحسين المعيشة لديهم ويرغبون في تحقيق أهداف تتضمن أغراض ومستلزمات عديدة في الحياة، حيث أتاحت البنوك والشركات منتجات تمويلية متنوعة شملت المتقاعدين أيضاً بهدف إيصال تلك القروض لمن يحتاج إليها، كما توفر سمة جهات مرخصة ومعتمدة لديها في التمويل وهي المضمونة في التعامل معها من حيث العقود وتطبيق لوائح وأنظمة البنك المركزي السعودي وخاضعة لهيئة رقابية أيضاً، ودائما ينصح بالتعامل مع أحد الجهات المعتمدة نظراً لأنها تقدم القروض بأنواعها كلها متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض شخصي بدون تحويل الراتب

مما يميز القرض الشخصي بأن يكون بدون الالتزام بتحويل الدخل على بنك معين، مما يسهل على الشخص الحصول على التمويل بدون تعقيد مثلما تقدم شركة التيسير في منتجاتها تمويل بدون كفيل يصل إلى 200 ألف ريال بهامش ربح تنافسي ثابت طوال فترة القرض وذلك بأقل متطلبات بكم ورقة وأسرع صرف نقدي خلال الأربعة والعشرين ساعة، كما تتيح تمويل المتقاعدين بنفس الخصائص والمزايا فضلاً عن إمكانية التسوية المبكرة وفق لوائح البنك المركزي السعودي، سداد القرض يكون حتى 5 سنوات بدفعات ميسرة تتناسب مع الراتب.

شروط الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب

الحد الأدنى للراتب 3800 ريال للسعوديين و7000 ريال للمقيمين.

عند طلب القرض لا يقل العمر عن 21 سنة.

يجب أن لا تقل مدة العمل عن 6 شهور منذ التعيين في الوظيفة.

المستندات المطلوبة للقرض

بطاقة هوية وطنية سارية أو الإقامة لغير السعوديين. مطلوب خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية للقطاع الخاص. خطاب من التأمينات الاجتماعية. كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. عنوان السكن الحالي (العنوان الوطني).

كيفية طلب التمويل من شركة التيسير

إرسال نموذج طلب قرض إلكتروني عبر رابط موقع شركة التيسير من خلال تعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة، ثم يتم التواصل معك من قبل فريق خدمة المبيعات واستكمال الإجراءات وصرف التمويل، علماً بأنه يتم بأسرع وقت في 24 ساعة، ولمزيد من المعلومات وأي استفسار من خلال الاتصال على رقم شركة التيسير الموحد 8001160011.