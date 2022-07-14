أحصل الآن على تمويل فوري أون لاين من سلفة بـ 5000 ريال في 15 دقيقة

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تعد منصة سلفة هي واحدة من أكثر المنصات المتاحة شيوعًا وتتيح لك التقدم بطلب للحصول على قرضك في أقل من 15 دقيقة في ظل ظروف مختلفة، حيث يقدم البنك المركزي السعودي التمويل الأصغر للمستهلكين الأفراد، وهذا له حدود تتطلب دفعة مسبقة من 1،000 إلى 5،000 ريال، والموافقة عليها على الفور، ثم إيداع هذا المبلغ في الحساب المصرفي لمقدم الطلب، وقد تم تخصيص موقع ويب للمنصة الإلكترونية مسبقًا حتى تتمكن من تنفيذ جميع الخطوات دون مغادرة وجهتك، وذلك بعد حصولك على القرض وبيان عدد الأشهر التي سيتم سدادها، ويتم السداد دون تحويل الأجور.
تمويل فوري من منصة سلفة عبر الانترنت
تقدم منصة سلفة العديد من التمويلات المختلفة لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على قرض من المنصة، والتي تأتي تحت إشراف البنك المركزي سعودي، لتتمثل خصائص التمويل في الاتي:-
- المنصة معتمدة من البنك المركزي السعودي.
- هذه هي أول منصة تقدم التمويل للتكنولوجيا المالية.
- كما تقدم أيضًا قروضًا صغيرة للعملاء تتراوح من 1،000 إلى 5،000 ريال سعودي.
- والتمويل التي يتم إخراجه يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- كما يوفر فترة سداد بسيطة وسهلة.
- كافة الاجراءات الادارية والحصول على التمويل سريع للغاية.
- يتم تحديد معدل العائد التنافسي بناءً على البيانات المقدمة.
شروط التقديم على تمويل 5000 ريال من منصة سلفة
هناك بعض الشروط الهامة التي يجب أن تنطبق في الراغبين بالحصول على قرض من منصة سلفة كتالي:-
- يجب أن تكون من المملكة العربية السعودية.
- أن يكون عمر المتقدم (23-60) سنة.
- لابد وأن يكون المتقدم موظف.
- أن لا يقل دخل المتقدم عن 5000 ريال سعودي.
متى يبدأ التمويل؟
سيبدأ التمويل إذا تم إصدار الفاتورة في 28 من كل شهر وتمت الموافقة عليه بعد 25 من الشهر.
خطوات التمويل المسبق
تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات هذا هو:
- أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى منصة سلفة.
- بعد ذلك، قم بإنشاء حساب عبر الإنترنت.
- ثم أدخل طلب التمويل وحدد المبلغ المطلوب.
- ثم أدخل فترة سداد شهرية تتراوح من 1 إلى 6 أشهر.
- تستغرق الخطوة السابقة أقل من 15 دقيقة لإكمال الطلب.
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