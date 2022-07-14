الروضات المعتمدة في نظام نور جدة 1444 وخطوات الاستعلام والمستندات المطلوبة

الروضات المعتمدة في نظام نور جدة مع اقتراب موعد فتح باب التسجيل للالتحاق في الروضات بدأ أولياء الأمور فى مدينة جدة بالبحث عن قائمة الروضات الحكومية من قبل نظام نور، وذلك لمعرفة افضل الروضات المعتمدة من خلال وزارة التعليم السعودي التى تعمل على تتطوير مراحل التعليم خلصة الروضة لتأسيس الطالب من البداية على أساسيات الدراسة والالتزام بها، وقد تم توضيح طريقة البحث او الاستعلام عن افضل الروضات المتاحة من خلال نظام نور التى أطلقته الوزارة لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور كذلك المعلمين فى كل ما يخص الدراسة والتعليم ويجب التسجيل فى نظام نور، وقامت الإدارة بتنظيم عملية الالتحاق بالروضات من حسب سن الأطفال المتقدمين.

الروضات المعتمدة في نظام نور جدة 1444

تعدد الروضات فى مدينة جدة على حسب أمكانيات كل روضة وتناسبها مع ظروف الطفل وكذلك أولياء الأمور، لذلك وضح نظام نور اهم الروضات الموجودة وطريقة التقديم بها الكتروانيا:

روضة الشفاء: الموجودة في الصفا حي الشفاء إلى جوار مسجد القحطاني، جدة. روضة الركنة: الموجودة في منطقة الركنة، جدة، المملكة العربية السعودية. ويوجد روضة الشرفية: الموجودة في حي الشرفية، جدة، المملكة العربية. الروضة الثالثة: الموجودة في حي الثغر جدة والروضة الرابعة: الموجودة في اليمامة حي السلامة جدة. الروضة العاشرة: الموجودة في حي النسيم جدة والروضة الحادية عشر: الموجودة في كبيداء حي المنار 7686، 3763، جدة. روضة الأبناء الأولى: الموجودة داخل قاعدة الملك فيصل البحرية جدة.

الاستعلام عن الروضات المعتمدة في نظام نور جدة

الدخول الى موقع نظام نور الرسمي. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على كلمة تسجيل الدخول. يتم الضغط على اختيار تسجيل الأبناء. اختيار تسجيل طالب جديد وإدخال بيانات الطلب الجديد ملئ استمارة التسجيل. اختيار مستوى رياض الأطفال، ثم الضغط على التالي. بعد ذلك تحديد نوع المدرسة والمحافظة والمدينة والقرية والحي. عرض صفحة بها كل الروضات المعتمدة من قبل النظام القريبة من العنوان الذي قمت بإدخاله.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالروضات في جدة