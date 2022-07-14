الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل في الضمان

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور التى وضحتها وزارة الموارد البشرية للمستحقين الدعم الشهرى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور في السجل المدني بالمملكة، حيث صرحت الوزارة بأنه يمكن لأي مواطن الاستعلام عن حالة الضمان برقم الهوية، وألزمت الوزارة في المملكة العربية السعودية، المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، بضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد، ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور يلبى احتياجات المواطنين ذو الدخل المحدود لمواجهة ظروف المعيشة بعد الحصول على المعاش، ويجب تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الدعم والحماية والتأكد من تحديث البيانات التى تهتم بها الوزارة لمعرفة المستحقين للدعم.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم الضغط على بدء الخدمة. أدخال البيانات المطلوبة على الموقع. ثم التسجيل برقم الهوية وكتابة كلمة المرور وإدخال كود التحقق. تسجيل الدخول والاطلاع على تفاصيل الحساب من حيث حالة الضمان الاجتماعي وأهلية الاستحقاق والمبالغ. الضغط على عرض.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل الالكتروانى للاستفادة بمبلع المعاش وذلك وفقا لخطوات محددة ويجب التأكد من البيانات المدخلة قبل التسجيل:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اضغط على التسجيل في الضمان الجديد. يتم كتابة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم ورقم المرور. الضغط على تأكيد الطلب.

الاستعلام عن حالة الضمان برقم الهوية

الدخول إلى الموقع وزارة الموارد البشرية. ثم اختيار شريط المقترحات ومن ثم اختيار خدمات وزارة الموارد البشرية. النقر على تعيين دليل الخدمات ثم الضغط على خدمات التنمية الاجتماعية. بعد ذلك النقر على الخدمة ثم النقر على بدء. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الهوية الخاصة ثم إدخال رقم الضمان. إعادة إدخال رمز التحقق. النقر على عرض وستظهر كافة التفاصيل الخاصة بحالة الضمان الاجتماعي المطور.

الجدير بالذكر تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين منه في بداية الأشهر الميلادية، هناك العديد من الفئات في المملكة العربية السعودية التي تتأهل للضمان الاجتماعي من الأيتام وكبار السن و المطلقة والأرملة وغيرها الكثير.