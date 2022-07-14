طريقة شحن شدات ببجي عن طريقة vodafone play اشحن حالا

يوجد كثير من طرق شحن شدات ببجي حتى يتم توفير الـ (uc) التي يحتاجها اللاعبين في كل مكان، وهذا لأنها تعد من أهم العناصر التي توجد في لعبة ببجي التي تعد من أشهر الألعاب على مستوى العالم، حتى يستخدمها اللاعب في شراء كثير من الأشياء داخل اللعبة، مثل: شراء أدوات اللعبة، وكثير من الأسلحة والسكنات لاستخدامها في مهام مختلفة باللعبة، وأيضاً لشراء الملابس التي يحتاجها اللاعب في مستويات اللعبة المختلفة المتقدمة، وبالنسبة لطرق الشحن فيوجد طرق مجانية وأخرى مدفوعة.

شحن شدات لعبة ببجي عبر vodafone play

يمكن شحن شدات ببجي بكل سهولة عن طريق خدمات فودافون عن طريق الخطوات التالية:

أول خطوة يتم فيها تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي الخاص بفودافون. بعد ذلك سيتم تحويل اللاعب للصفحة الرئيسية وسيظهر أمامه كثير من الألعاب، يختار منها شحن لعبة ببجي. ثم يسجل عدد الشدات التي يرغب في الحصول عليها، وسيظهر للاعب مباشرةً المبلغ المخصوم عند الشحن. في النهاية يضغط على أيقونة (موافق).

شحن شدات ببجي

تتم طريقة شحن شدات ببجي بالخطوات التالية:

الدخول أولأً على تطبيق (جوجل بلاي) في نظام الأندرويد. ثم كتابة في شريط البحث تطبيق (Google Opinion Rewards). سوف تبدأ إجراء الاستطلاعات المختلفة، وعند استمرار اللاعب في الاستطلاعات سيحصل اللاعب على تطبيق شحن شدات ببجي مجاناً. بعد ذلك ينتقل اللاعب للعبة ببجي على الهاتف المحمول، ثم يدخل على (UC Purchasees). ثم يختار رصيد جوجل بلاي ليدفع ثمن الشدات ويتبع التعليمات بعد ذلك.

شحن شدات ببجي عن طريق ID من الموقع الرسمي

يمكن شحن شدات ببجي موبايل 2022 بموقع ميداس باي الرسمي لشحن الشدات، بالخطوات التالية: