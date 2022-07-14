التعليم تكشف تقويم العام الدراسي 1444 الجديد والعام الجامعي والتدريب التقني.. 56 يوم إجازة

تقويم العام الدراسي 1444 الجديد أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في بيان رسمي صادر عنها، وقالت الوزارة أن العام الدراسي الجديد بالمملكة سيبدأ من يوم 1 صفر ويستمر حتى يوم 4 ذي الحجة من العام المقبل، وسيتضمن العام الجديد 39 أسبوع دراسي، يتم تقسيمها على 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوع لكل فصل، بينما سيحصل الطلاب على الجانب الآخر على 56 يوم من الإجازات المتنوعة بحسب البيان الصادر.

تقويم العام الدراسي 1444 الجديد

ويبدأ الطلاب أول أيام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444، بينما سينتهي الفصل بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 30 ربيع الثاني 1444، وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني، فسيبدأ الطلاب الدراسة في يوم الأحد الموافق 10 جمادي الأول 1444 وسينتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 10 شعبان 1444، في حين أن بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، ستكون بحلول يوم الأحد الموافق 20 شعبان 1444، وستنتهي بانتهاء الدراسة في يوم الخميس الموافق 4 ذي الحجة 1444، بحسب بيان الوزارة.

ويحصل الطلاب خلال العام الجديد على 10 إجازات متنوعة، بينها 5 إجازات مطولة و2 إجازات نهاية فصلية “نهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني”، وإجازة يوم وطني ويوم التأسيس، بالإضافة لإجازة عيد الفطر المبارك، وتعتبر الوزارة التقويم الدراسي للعام الجديد هو الاستثمار الأمثل، حيث يمكن من خلال العام الجديد، رفع معدل التراكم المهاري والمعرفي لمختلف الطلاب والطالبات، وهذا على الجانب الآخر يساهم في رفع مستوى الانضباط لدى أبناء المملكة وشباب المستقبل، كذلك يمنح التقويم الفرصة لتطوير المناهج وإدخال المزيد من المواد الدراسية، في سبيل إحداث التوازن بالسبة لعدد الأسابيع التي يقضيها الطلاب في الدراسة، ويمكن من خلاله تجديد النشاط، بما يمنح الطلاب الحيوية والنشاط، كذلك كشفت الوزارة عن تقويم العام الجديد للمدارس الأجنبية وجاء كالتالي: