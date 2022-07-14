نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك شغال” تقديم اولى ابتدائي ازهر 2023 azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط تقديم اولى ابتدائي ازهر 2023، حيث زاد البحث من قبل السادة والسيدات أولياء أمور الطلاب عن طريقة التقديم على الصف الأول الابتدائي في الأزهر الشريف، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال الخطوات الصحيحة التي يمكنكم من خلالها القيام بعملية التقديم وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وهذا لتجنب أي مشكلة من المشاكل الشائعة بين أولياء الأمور في عمليات التسجيل للصف الاول الابتدائي عبر بوابة الازهر الإلكترونية، فتابعوا معنا.

بوابة الازهر تقديم اولى ابتدائي 2022

وقد أعلنت مشيخة الأزهر منذ حوالي شهرا عن فتح باب التقديم الإلكتروني على الصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال في معاهد الازهر الشريف بكافة انواعها سواء العادية أو النموذجية أو الخاصة، وذلك في شهر يونيو الماضي، وهذا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي سنضع لكم رابطها والخطوات اللازمة للتقديم، فتابعوا في موقع ثقفني.

ويرغب مئات أولياء الأمور للطلاب والطالبات إلحاق ابنائهم بالتعليم الأزهري، حيث يعتبر من أفضل المنظومات التعليمية على العموم، حيث يتم تعليم الأبناء العلوم الطبيعية كالتعليم العام، وهذا بالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام الشريعة، وهو ما يفتقده للأسف الكثير من أبناء الأجيال الحالية، ويوجد العديد من الفيديوهات على اليوتيوب، التي ستساعدكم في اتخاذ قرار التسجيل لابنائكم في التربية والتعليم أو الازهر.

شروط التقديم في الصف الاول الابتدائي الازهري

وأما بالنسبة للشروط، فلم تذكر المشيخة عبر الموقع الالكتروني الخاصة بها عن شروط معقدة، حيث إنه من المفترض أن يمتلك الطالب او الطالبة شهادة ميلاد والاوراق والمستندات التي تطلبها المدرسة في التقديم، وقد ذكرت شرطا مهما متعلق بعمر الطالب للاتحاق بمدارس معاهد مرحلة الابتدائي، وهي كالآتي:

يجب ألا يقل سن الطالب عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات.

يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول في حال وجود أماكن شاغرة في المدارس الأزهرية.

وقد تابعنا معكم أيضا رابط التقديم على الصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2023، فتابعوا القراءة.

رابط تقديم اولى ابتدائي أزهر

وسنتابع معكم في الخطوات التالية، طريقة التسجيل لأبنائكم إلكترونيا بالأزهر عام 2023 بالاول الإبتدائي بالتفصيل، فتابعوا حتى النهاية ولا تتعجلوا في الدخول على التسجيل قبل أن تتعرفوا على كافة الخطوات التالية: