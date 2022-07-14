احتراق 4000 هكتار من الغابات بسبب الحر فى جنوب غرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس أنه تم تدمير أكثر من 1840 هكتارا فى بلدة "لاتيست دو بوش"، كما احترق 2100 هكتار فى بلدة لانديراس الصغيرة جنوب غرب فرنسا.

وأضافت القناة،أنه فى منطقة الجنوب الغربى، تتراوح درجات الحرارة بين 35 و38 درجة مئوية بعد ظهر اليوم وفى الجنوب الشرقى، سيصل مقياس الحرارة محليا من 39 إلى 40 درجة مئوية فى وادى الرون. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة من 33 إلى 35 درجة مئوية فى الوسط وسيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى المناطق الشمالية الغربية مع 23 إلى 29 درجة مئوية فى "بروتانى" و"نورماندى" وفرنسا العليا ومن 31 إلى 33 درجة مئوية فى منطقة باريس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أعلنت حالة الطوارئ البرتقالية فى سبع مقاطعات فى الجنوب الغربى لفرنسا ووادى الرون السفلى بسبب موجة الحر وهى "جيروند" وإقليم "لوت وجارون" و"تارن وجارون" و"تارن" و"جارون العليا" و"الأرديش" و"دروم".