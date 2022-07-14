بوتين يوقع قانونا يتعلق بعمل ونشاط الأجانب فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين نص القانون، وذلك بعد تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن مراقبة أنشطة الأشخاص والعملاء العاملين مع الكيانات الأجنبية فى البلاد.

ويلخص القانون قواعد التشريع الروسى بشأن العملاء الأجانب، إذ تم توضيح مفاهيم "الوكيل الأجنبى" و"النفوذ الأجنبى" و"المصدر الأجنبى" و"الشخصية السياسية"، ومن يمكن الاعتراف به كعميل أجنبى.

كما تم تحديد سجل واحد للعملاء الأجانب فى روسيا وحددت فيه إجراءات الإدراج والاستبعاد منه.

وقال أحد واضعى مشروع القانون، فاسيلى بيسكاريف، للصحفيين اليوم:" إن هذه المبادرة مهمة لأن هذه المنظمات تحاول التأثير بنشاط على الوضع السياسى الداخلى فى روسيا من خلال التأثير على نتائج الانتخابات والشباب".

وكان مجلس الدوما الروسى أقر بوقت سابق فى القراءة الثانية مشروع قانون يقضى بتسجيل وسائل الإعلام الأجنبية، التى تمول من الخارج، وتعمل على أراضى روسيا الاتحادية، كوكلاء لجهة أجنبية.