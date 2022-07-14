جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس أن نسبة التضخم بلغت مستويات تاريخية عالية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية التى أدى إليها، مضيفا أن المفوضية الأوروبية رفعت توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% عام 2022 و4% عام 2023 من 6.1% و2.7% فى التقديرات السابقة.
وكانت نسبة التضخم فى منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا فى يونيو الماضى بنسبة بلغت 8.6% على أساس سنوى مقابل 8.1% فى مايو الماضى و7.4% فى أبريل الماضى، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية تخفض تقديراتها للنمو بمنطقة اليورو فى 2022 و2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.