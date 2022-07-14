المفوضية الأوروبية تخفض تقديراتها للنمو بمنطقة اليورو فى 2022 و2023

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس أن نسبة التضخم بلغت مستويات تاريخية عالية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية التى أدى إليها، مضيفا أن المفوضية الأوروبية رفعت توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% عام 2022 و4% عام 2023 من 6.1% و2.7% فى التقديرات السابقة.

وكانت نسبة التضخم فى منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا فى يونيو الماضى بنسبة بلغت 8.6% على أساس سنوى مقابل 8.1% فى مايو الماضى و7.4% فى أبريل الماضى، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات".