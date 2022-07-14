نتائج البكالوريا 2022 الجزائر || الإعلان عن النتائج رسمياً عبر موقع النتائج الرسمي bac.onec.dz

نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، يتسائل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم الآن عن موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، حيث أفادت بعض المعلومات التي تم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية عن الموعد النهائيلإعلان النتائج وتاريخ رفع كشف النقاط والمعدلات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، وهي المواقع الرسمية المؤهلة للتسجيل في الجامعات، والمختصة باستخراج نتيجة شهادة البكالوريا، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم المزيد من التفاصيل.

نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

بعد إعلان ظهر مؤخراً عبر موقع وزارة التربية الوطنية بخصوص موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، فإنه من الموقع أن يتم إتاحة النتائج بداية من يوم الأربعاء 13 جويلية 2022 ، والذي يسمح بعد ذلك في بدء انطلاق التسجيلات الجامعية 2022 مباشرة بداية من يوم 21 جويلية، وفي السياق ذاته أفاد بيان رسمي من الوزارة أنه كانت قد انطلقت عملية التصحيح بعد حوالي 10 أيام من انتهاء امتحانات البكالوريا في الجزائر، في حين أنه تم تجميع و تشفير كافة أوراق الإجابات في مراكز التجميع و الإغفال عقب ذلك مباشرة، وقد أفادت بعض المصادر أنه سارت عمليات التصحيحبمنتهى الشفافية وفي هدوء تام دون رصد أي مشاكل.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

حرصت وزارة التربية الوطنية على تفعيل رابط خاص حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، وقد أعلنت الوزارة أنه بإمكان جميع المترشحين والمتمدرسين الاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا بمجرد ظهورها على الموقع، وذلك بشكل الكتروني من المنزل دون النزول إلى الشارع، وخاصة في ظل ظهور بعض البوادر التي تشير إلى بداية انتشار فيروس كورونا من جديد، وقد حددت بعض الخطوات البسيطة لذلك والتي تتمثل في التالي: