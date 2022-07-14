نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرتفاع اسعار البنزين الجديدة في مصر وفقاً للتحديث الأخير للأسعار “بنزين 80 و92 و95” في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين الجديدة في مصر، أعلنت وزارة البترول المصرية اسعار البنزين الجديدة في مصر وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك منذ امس الأربعاء، وعليه فقد تم رفع أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة ربع السنوية في مصر، ويتساءل ملايين من المصريين عن التسعيرة الجديدة التي تم تطبيقها بالفعل منذ صباح اليوم، وفي التقرير التالي نوافيكم بالتفاصيل.

اسعار البنزين الجديدة في مصر

وفقا لقرار تغيير اسعار البنزين الجديدة في مصر، فقد ارتفع سعر بنزين 80 إلى حوالي 8 جنيهات للتر الواحد، ووصل سعر بنزين 92 إلى 9.25 جنيه، أما السولار والكيروسين فقد صل سعرهما إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا لكل منهم، بينما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد، كما رفعت الحكومة المصرية سعر المازوت إلى 400 جنيه للطن ليصل سعره إلى 5 آلاف جنيه، مع العلم بأنه تم تثبيت أسعار المازوت الذي يتم توريده للصناعات الغذائية وهيئة الكهرباء.

تابع اسعار البنزين الجديدة في مصر

تم طرح اسعار البنزين الجديدة في مصر منذ ساعات قليلة، حيث تراجع الحكومة المصرية أسعار البترول كل 3 أشهر بناءً على العديد من العوامل لعل من أبرزها تطورات الأسعار العالمية لمشتقات البترول، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، فضلا عن أعباء التشغيل داخل مصر، وذلك على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض حوالي 10 بالمئة كحد أقصى.

وجدير بالذكر أنه اعتمدت مصر منذ أكتوبر 2019 آلية التسعيرة التلقائية التي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود بالنسبة للمستهلك المصري عن طريق ربطه بالأسعار العالمية، وذلك بهدف خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تستورد مصر معظم احتياجاتها من المواد البترولية، لذلك تواجه ضغوطا مالية كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي، وما خلفته منارتفاع سعر صرف الدولار، وتعتبر تلك الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت تثبته الحكومة للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.