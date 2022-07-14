شعار كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 ابتداءً من اليوم وأهم شروط التقديم بالكلية الحربية

تقديم كلية الملك عبد العزيز الحربية هي من أهم وأقدم الكليات العسكرية التي توجد في المملكة العربية السعودية، ويوجد بالكلية العديد من التخصصات المختلفة ليتمكن عدد من الطلاب من التخرج علي رتبة ضابط ويكون الخريجين حاصلين علي شهادة البكالوريوس للعلوم العسكرية ولديهم خبرة كبيرة في كافة العلوم الأكاديمية والعسكرية والأنشطة العامة “مشاة وتربية بدنية” يكون علي استعداد تام للعمل في القوات البرية بالمملكة، وقد أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن موعد التسجيل في الكليات العسكرية للعام الجديد 1444 هجرية لحملة الثانوية العامة من أجل الالتحاق بجميع الكليات العسكرية ( كلية الملك فهد الحربية – كلية الملك عبد العزيز – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي).

تقديم كلية الملك عبد العزيز الحربية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سلم رواتب الحرس الوطني، وقد أشارت وزارة الدفاع السعودي إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في حملة الثانوية العامة الراغبين في التقديم في الكلية وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيم في المملكة ويتم استثناء من يقسم مع والدية خارج البلاد لخدمة الوطن.

يشترط تم يكون الطالب لا يقل عمره عن 17 عام ولا يزيد عن 24 عاماً.

أن يكون المتقدِّم حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

أن يتمتع المتقدم بحسن الأخلاق والسمعة، وغير محكومٍ عليه بحدٍ شرعي أو جريمة شرف أو أمانة.

يشترط أن لا يكون مفصولًا من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية لأي سبب.

أن يجتاز الفحص الطبي بنجاح وفقًا شروط اللياقة الطبية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

النجاح في المقابلة الشخصية التي تجريها كلية الملك عبدالعزيز وفقًا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

طريقة التقديم في الكلية الحربية 1444

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موعد تقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 لحملة الثانوية اليوم الخميس 15/ 12/ 1443 الموافق 14 يوليو عام 2022، ويمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية للتقديم: