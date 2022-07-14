نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل قرار فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة لعام 1444 وشروط العمرة من خارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الأشخاص يتساءلون عن وجود عمرة بعد العيد أم لا، لأنهم يرغبوا في أن يتعرفوا على المواعيد التي تخص التسجيل والشروط اللازمة لهذا الأمر، والمحددة من الجهات المعنية المسؤولة عن ذلك، حيث أن وزارة الحج بذلت أقصى ما لديها لكي تساعد الحجاج خلال هذه الفترة ليؤدوا المناسك دون وجود أي مشكلة، ولذلك فإننا سنوضح لكم تفاصيل قرار فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة لعام 1444.

قرار فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة

وزارة الحج والعمرة أعلنت عن بدء فتح استقبال الطلبات الخاصة بتأشيرات العمرة لعام 1444 لكافة الأشخاص الراغبين من خارج أراضي المملكة، وذلك من تاريخ 15 ذي الحجة الموافق 14 يوليو، ونوهت إلى أن موعد قدومهم وأيضًا إصدار التصاريح الخاصة بهم ستبدأ مع أول أيام العام القادم.

شروط العمرة من خارج المملكة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي:

ضرورة أن يتم حجز موعد لأداء العمرة عقب حصول الشخص على تأشيرة من قبل اعتمرنا.

لابد من تنزيل تطبيق اعتمرنا سواء على الاندرويد أو الأيفون.

يجب تصميم برنامج رحلة العمرة عبر المنصات المعتمدة من قبل الوزارة.

يلزم حجز تذكرة سفر الذهاب والعودة أيضًا والحصول على وثيقة تأمين.

يلزم حجز سكن والنقل وباقات الخدمات الخاصة بواحدة من الشركات المعتمدة.

هل يوجد عمرة بعد عيد الأضحى

نظراً لزيادة التساؤلات من الأشخاص الذين يرغبون في تأدية فريضة العمرة، فوزارة الحج وضحت الإجابة عن هذا التساؤل، وأشارت بأنه بعد أن ينتهي موسم الحج 20 من شهر ذي الحجة الذي يوافق 19 يوليو، سيكون هناك فرصة للتسجيل بالعمرة، ولقد أشارت الوزارة بأن موسم الحج قد نجح بالشكل الجيد وتم تقديم خدمات متعددة بأفضل الطرق للحجاج.

كيفية حجز العمرة

إن وزارة الحج قد عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بحجز العمرة، وأتاحت بأن يقوم الشخص بالتسجيل من خلال تطبيق اعتمرنا أي بشكل إلكتروني، وهذا يتم من خلال اتباع بعض الخطوات المساعدة في ذلك وهي كالآتي:

أولاً تدخل على تطبيق اعتمرنا.

تختار بعد ذلك الموافقة على جميع الأذونات المطلوبة من التطبيق.

تقوم بالضغط على اختيار مستخدم جديد.

تختار كلمة استمرار وتنقر عليها.

تدرج جميع المعلومات التي تكون مطلوبة من البرنامج.

توافق بعد ذلك على جميع الأحكام والشروط.

تختار كلمة تسجيل.

تضغط فوق زر تأدية العمرة وتحدد المعتمر وكذلك المرافقين.

تختار استمرار.

تكون باختيار الميعاد المناسب لتقويم البرنامج وتختار باب الدخول.

عليك أن تضغط فوق التعهد المكتوب وتوافق عليه.

تنقر فوق كلمة استمرار.

تحتفظ بالباركود الذي سيظهر أمامك بالشاشة.

طريقة اختيار موعد العمرة

بإمكانك أن تختار الميعاد الذي يناسبك لتحديد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، والبرنامج يوفر إليكم جميع المواعيد المتاحة لتختار ما يناسبك منها، وإليكم مواعيد العمرة بتطبيق اعتمرنا وهي كالآتي: