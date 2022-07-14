نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر والاستعلام برقم التسجيل 2022 BAC.ONEC.DZ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث بشكل متكرر من قبل الطلاب لمعرفة موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر، وتم التأكيد على كلًا من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر الابتعاد تمامًا عن المعلومات الغير صحيحة حول الموعد المحدد لإعلان النتائج، ويمكن معرفة النتيجة بمجرد ظهورها بشكل إلكتروني عبر موقع الديوان الوطني في خطوات بسيطة، وأكدت الجهات المسؤولة على أن جميع الأخبار التي يتم تداولها حول نسبة النجاح في الاختبارات مغلوطة وغير صحيحة إذا لم يتم التصريح بها رسميًا من قبل الجهات المختصة، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022

خلال الأيام الماضية ومع اقتراب موعد ظهور النتيجة لقد تم تداول العديد من الأخبار حول نسبة نجاح الطلاب، وتم التأكيد على أن النسبة تتجاوز الـ 61% ولقد قامت وزارة التربية الوطنية بالتأكيد على أن هذه الأخبار غير صحيحة وأنها مجرد شائعات تم تداولها من مصادر غير رسمية.

وبالنسبة إلى موعد ظهور النتيجة كذلك تم تداول العديد من الأخبار على أنه سوف يتم إظهار النتيجة في الـ 14 من جويلية 2022 وأخبار صرحت على أنه سوف يتم ظهور النتيجة في الـ 17 من جويلية 2022 إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تصرح على موعد محدد لظهور النتيجة بالتحديد حتى الآن، ولكن من المؤكد أنها سوف تظهر خلال الساعات المقبلة، وغالبًا سوف يكون بداية من يوم الخميس 14 جويلية 2022 إلى يوم الأحد المقبل في الـ 17 من جويلية 2022.

خطوات الاستعلام على النتيجة إلكترونيًا

يتم البحث بشكل متكرر لمعرفة خطوات الاستعلام على النتيجة بشكل إلكتروني في خطوات بسيطة، وذلك يكون من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية: